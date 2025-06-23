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بعد ظهوره الأول.. غوارديولا يشيد بالجزائري آيت نوري

رياضة

2025-06-23 | 10:11
بعد ظهوره الأول.. غوارديولا يشيد بالجزائري آيت نوري
531 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
أشاد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، بالجزائري ريان آيت نوري بعد ظهوره اللافت خلال مواجهة العين الإماراتي ضمن مونديال الأندية، والتي انتهت بسداسية نظيفة لصالح السيتي.

ولفت آيت نوري، المنضم حديثا لمان سيتي قادما من ولفرهامبتون الإنجليزي، الأنظار أيضا بانطلاقاته السريعة في لقاء العين، حيث قدم الظهير الأيسر الدولي الجزائري لمحة مثيرة عما سيقدمه للنادي السماوي في المستقبل.
وقال غوارديولا بعد المباراة "آيت نوري كان رائعا لقد لعب بشكل مذهل لأننا اضطررنا للدفاع بأربعة مدافعين ثم بخمسة".
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن المدرب الإسباني قوله "في النهاية، لعب بشكل جيد للغاية، إنها أول مباراة له (مع مانشستر سيتي)، لكنه يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات عديدة".
وأضاف "يمكنه مساعدتنا في لعب هذا الدور المهم، ثم انتقل إلى مركز لاعب الوسط، ويتحرك بشكل ممتاز في المساحات الضيقة".
وأشار "إنه ذكي وواضح في الدفاع والاستحواذ على الكرة، وخاصة في الثلث الأخير من الملعب، إنه بارع جدا أيضا... كنت سعيدا جدا بالمباراة التي لعبها".
يشار أن مان سيتي ويوفنتوس الإيطالي يقتسمان صدارة المجموعة السابعة في مونديال الأندية برصيد ست نقاط لكل منهما وضمنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة في الجولة الثالثة الأخيرة لتحديد متصدر المجموعة.
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يب غوارديولا

ريان آيت نوري

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