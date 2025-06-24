رسمياً.. لاعب سوري ينضم إلى برشلونة

وبحسب ما أفادت به شبكة "سكاي سبورتس" فإن الصفقة بلغت قيمتها نحو مليوني يوروبردغجي البالغ من العمر 19 عاما يحمل الجنسية وينحدر من أصول ، وقد ولد في من دون أن يحمل جنسيتها ورغم أنه لم يمثل أي منتخب أول حتى الآن إلا أنه تألق مع منتخبي السويد تحت 17 وتحت 21 عاما وسجل خلالهما 7 أهداف في 15 مباراة دولية.ويعد التعاقد مع بردغجي جزءا من استراتيجية برشلونة لتعزيز تشكيلته بعناصر شابة وموهوبة حيث تضمن الاتفاق بندا يمنح "كوبنهاغن" نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب ما يظهر ثقة النادي الدنماركي في تطور نجمهم السابق.