ما فرص العرب المتبقية في كأس العالم للأندية؟

أنهى العملاق الأحمر منافسات في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط، جمعها من تعادلين أمام إنتر ميامي وبورتو، وهزيمة مستحقة أمام بالميراس، وهو الوداع المبكر الذي تسبب بخيبة أمل كبيرة لجماهير المصري.وبدا أن الأهلي المصري قد فشل في تحقيق المطلوب خلال مونديال الأندية، رغم التعاقدات الكبيرة التي أبرمها النادي الأحمر برئاسة محمود في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الكثيرين للتساؤل عن حظوظ العرب في البطولة العالمية، بعد وداع الأهلي المبكر.في المجموعة السابعة، ودع الوداد الرياضي والعين بالفعل منافسات ، حتى قبل المواجهة المباشرة بينهما في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، في البطولة التي تقام خلال الوقت الراهن بالولايات المتحدة الأمريكية.لم يكن الفريقان والإماراتي محظوظين بما فيه الكفاية، منذ لحظات القرعة التي وضعتهما في مجموعة تضم عملاقين أوروبيين من طراز ويوفنتوس، كما أن توزيع المباريات لم يكن جيدًا بما فيه الكفاية، حيث تأجلت المواجهة المباشرة بين الممثلين العربيين حتى الجولة الثالثة والأخيرة، ما تسبب في خروجهما المبكر من دور المجموعات في للأندية.لا يمكن إلقاء اللوم على الوداد الرياضي أو العين بعد هذا الوداع المبكر، خاصة مع قوة أطراف المجموعة المتمثلة في سيتي ويوفنتوس، لكن المشكلة الوحيدة تمثلت في انهيار العين الإماراتي وتلقيه 11 هدفًا في لقاءين.في المجموعة الرابعة، يحتل الترجي الرياضي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، جمعها من خسارة أمام فلامينغو البرازيلي وفوز مثير على لوس أنجلوس، ما يعني امتلاك "شيخ الأندية التونسية" فرصًا على الورق من أجل التأهل إلى الدور المقبل في كأس العالم للأندية.مشكلة الترجي تكمن في كون المنافس المقبل هو اللندني، أحد أكثر الأندية الأوروبية ثقلًا في السنوات الأخيرة، والذي أنهى منافسات الدوري الإنجليزي عبر نسخته الأخيرة محتلًا المركز الرابع.جميع التوقعات تصبح في صالح تشيلسي، الذي يبدو في حاجة ماسة إلى تحقيق الانتصار من أجل ضمان التأهل للدور المقبل، خاصة مع وجوده في المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط أيضًا، الأمر الذي يجعل من فرص الترجي بالتأهل معقدة للغاية، وإن كانت كرة القدم لا تعترف بالمستحيل، وقد يشكل غياب الترشيحات فرصة مثالية لنجوم الترجي، من أجل اللعب من دون ضغوط تذكر، وتقديم مواجهة تاريخية لا تنسى على حساب العملاق اللندني.رغم فشله في تحقيق الانتصار خلال الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الثامنة في كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الهلال السعودي ما زال يتمتع بالفرصة العربية الأبرز للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.الهلال السعودي سيكون على موعد مع مواجهة باتشوكا المكسيكي في الجولة الثالثة والأخيرة، في مباراة سانحة لتحقيق الانتصار بالنظر إلى تواضع مستوى المنافس واحتلاله المركز الرابع، حيث ودع المنافسات بصورة رسمية، وفي حال الانتصار سيرفع الهلاليون رصيدهم إلى 5 نقاط، بانتظار ما ستسفر عنه موقعة وسالزبورغ، حيث يبدو الهلال بحاجة إلى فوز أحدهما لضمان التأهل كوصيف عن المجموعة الثامنة، أما تعادل ريال مدريد وسالزبورغ مع فوز الهلال، يعني امتلاك الأندية الثلاثية في رصيدها 5 نقاط، ثم الدخول في لعبة الأرقام والمعدلات التهديفية من أجل حسم بطاقات التأهل عن هذه المجموعة في كأس العالم للأندية.