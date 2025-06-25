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فيفا يفتح تحقيقاً في عنصرية محتملة ضد مدافع ريال مدريد
رياضة
2025-06-25 | 08:51
668 شوهد
فتح
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) تحقيقاً في "عنصرية محتملة" خلال مواجهة
ريال مدريد
السابقة أمام باتشوكا بكأس العالم للأندية.
وحدث شجار قرب نهاية المباراة بين
أنطونيو
روديغر مدافع
ريال مدريد
وغوستافو كابرال لاعب باتشوكا، بعدما بدا أن لاعب باتشوكا وجه كلماتٍ أثارت غضب اللاعب الألماني صاحب البشرة السمراء.
ونشرت صحيفة Marca أن
فيفا
فتح تحقيقا ضد لاعب باتشوكا لتوضيح كل ما حدث بينه وبين لاعب
ريال
مدريد
، وذلك بعد مراجعة تقارير المباراة التي أشارت إلى تلفظ الأرجنتيني بكلمات في إطار استفزازي، ما
أجبر
الحكم للتدخل لفض الشجار.
وذكرت صحيفة Mundo Deportivo أن روديغر بحث عن كابرال بعد نهاية المباراة، غير أن بقية اللاعبين اضطروا للفصل بينهما منعاً لتفاقم الشجار، قبل أن يشرح روديغر ما حدث بعد عودة الجميع لغرف الملابس.
ونفى كابرال عقب اللقاء توجيه أي كلمات عنصرية للاعب ريال مدريد، بل أكد أنه قال له: "أيها الأحمق اللعين"، مشيراً إلى أنها كلمات تقال بشكل عادي في بلده
الأرجنتين
، ليبقى الأمر في يد "
الفيفا
" بعد سماع كل الأطراف وتقدير الحادث.
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