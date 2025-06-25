فيفا يفتح تحقيقاً في عنصرية محتملة ضد مدافع ريال مدريد

وحدث شجار قرب نهاية المباراة بين روديغر مدافع وغوستافو كابرال لاعب باتشوكا، بعدما بدا أن لاعب باتشوكا وجه كلماتٍ أثارت غضب اللاعب الألماني صاحب البشرة السمراء.ونشرت صحيفة Marca أن فتح تحقيقا ضد لاعب باتشوكا لتوضيح كل ما حدث بينه وبين لاعب ، وذلك بعد مراجعة تقارير المباراة التي أشارت إلى تلفظ الأرجنتيني بكلمات في إطار استفزازي، ما الحكم للتدخل لفض الشجار.وذكرت صحيفة Mundo Deportivo أن روديغر بحث عن كابرال بعد نهاية المباراة، غير أن بقية اللاعبين اضطروا للفصل بينهما منعاً لتفاقم الشجار، قبل أن يشرح روديغر ما حدث بعد عودة الجميع لغرف الملابس.ونفى كابرال عقب اللقاء توجيه أي كلمات عنصرية للاعب ريال مدريد، بل أكد أنه قال له: "أيها الأحمق اللعين"، مشيراً إلى أنها كلمات تقال بشكل عادي في بلده ، ليبقى الأمر في يد " " بعد سماع كل الأطراف وتقدير الحادث.