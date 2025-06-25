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الشرطة يتجاوز الحدود في ليلة التتويج باللقب

رياضة

2025-06-25 | 16:01
الشرطة يتجاوز الحدود في ليلة التتويج باللقب
505 شوهد

تمكن فريق الشرطة، مساء الأربعاء، من هزيمة نظيره الحدود في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز القيثارة بثلاثة أهداف لهدف وذلك خلال المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.
 
وبعد انتهاء المباراة احتفل نادي الشرطة رسميا بتتويجه بلقب دوري نجوم العراق لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.
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