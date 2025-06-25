الشرطة يتجاوز الحدود في ليلة التتويج باللقب

تمكن فريق الشرطة، مساء الأربعاء، من هزيمة نظيره الحدود في لكرة القدم.

وفاز القيثارة بثلاثة أهداف لهدف وذلك خلال المباراة التي احتضنها . وبعد انتهاء المباراة احتفل رسميا بتتويجه بلقب لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي.