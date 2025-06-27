التفاصيل الكاملة لمباراة الهلال والسيتي في ثمن نهائي مونديال الأندية

ووصل الفريق السعودي إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، خلف المتصدر ، وذلك إثر فوزه على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، وتعادله مع ريال وريد بول سالزبورغ.وحقق إنجازا تاريخيا، إذ أصبح أول فريق عربي وآسيوي إلى دور الـ16 من بطولة بنظامها الجديد.ويلتقي الهلال في دور الـ16 مع نادي ، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب، والذي تصدر ترتيب المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الوداد بهدفين دون رد، واكتساحه العين الإماراتي بسداسية نظيفة، بالإضافة إلى فوزه على بنتيجة 5-2.ومن المقرر أن تلعب المباراة بين الهلال ومانشستر سيتي على ملعب "كامبينغ وورلد" بمدينة ، فجر يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2025، وتنطلق عند الساعة 04:00 صباحا بتوقيت (ما يعادل 01:00 صباحا بتوقيت غرينتش).وستبث المباراة عبر منصة "DAZN" وقناة "MBC مصر".