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النفط يهزم فريق كربلاء والتعادل ينهي لقاء نفط البصرة وديالى

رياضة

2025-06-27 | 14:58
النفط يهزم فريق كربلاء والتعادل ينهي لقاء نفط البصرة وديالى
86 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
تغلب فريق النفط على كربلاء وتعادل نفط البصرة وديالى، اليوم الجمعة، ضمن الجولة 37 من دوري نجوم العراق.

وجرت مباراة النفط وكربلاء على ملعب الشعب الدولي، حيث تقدم العميد بهدف عن طريق لاعبه حسن حمزة في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول قبل أن يعادل سامي هين النتيجة لفريق النفط.
وفي الدقيقة 14 عاد مشتاق طالب ليمنح التقدم إلى كربلاء، ليعود النفط عن طريق حسام جاد الله الذي عدل النتيجة في الدقيقة 71 وسجل زميله أحمد صبري الهدف الثالث للنفط في الدقيقة 85 وسجل وليد كريم الهدف الرابع في الدقيقة 93.
وفي المباراة الثانية، تعادل ديالى ونفط البصرة بهدفين لكل منهما، وسجل لديالى علاء محيسن في الدقيقة 22 ومحمد خالد في الدقيقة 81، في حين أحرز سيسي الهدف الأول لنفط البصرة عند الدقيقة 59 والمحترف اسماعيل اورو عند الدقيقة 64.

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