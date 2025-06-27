النفط يهزم فريق كربلاء والتعادل ينهي لقاء نفط البصرة وديالى

وجرت مباراة النفط وكربلاء على ، حيث تقدم العميد بهدف عن طريق لاعبه في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول قبل أن يعادل النتيجة لفريق النفط.وفي الدقيقة 14 عاد ليمنح التقدم إلى ، ليعود النفط عن طريق جاد الله الذي عدل النتيجة في الدقيقة 71 وسجل زميله الهدف الثالث للنفط في الدقيقة 85 وسجل الهدف الرابع في الدقيقة 93.وفي المباراة الثانية، تعادل ونفط بهدفين لكل منهما، وسجل لديالى في الدقيقة 22 ومحمد خالد في الدقيقة 81، في حين أحرز الهدف الأول لنفط البصرة عند الدقيقة 59 والمحترف اورو عند الدقيقة 64.