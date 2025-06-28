العراقي ماركو فرج يقترب من تحقيق نقلة نوعية في الدوري النرويجي الممتاز

ويعيش فرج موسمًا استثنائيًّا مع فريقه سترومسغودسيت النرويجي، إذ ساهم في 8 أهداف لفريقه في 10 مباريات، بعدما سجل 5 أهداف وصنع لزملائه 3 أهداف.واللاعب وعلى الرغم من موسمه الاستثنائي مع فريقه سترومسغودسيت، إلا إنه يرغب في خوض تحد جديد مع فريق آخر في ، خصوصًا وأن فريقه يوجد حاليًّا في المركز قبل الأخير من الدوري النرويجي، بالتالي يرغب اللاعب في خوض مستوى أعلى في الاحترافي، على أمل أن يكون للانتقال إلى فرق أكبر في أوروبا مستقبلًا، بحسب " winwin".واتفق اللاعب مع فريق بران الذي ينافس بقوة هذا الموسم على لقب الدوري النرويجي الممتاز، حيث يقف في وصافة الترتيب العام بعد مرور 13 جولة من البطولة، إذ يستعد اللاعب العراقي لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله، ويجري اليوم الفحوص الطبية ليخوض تجربة مهمة وجديدة في مشواره الاحترافي، إذ يسعى إلى التتويج باللقب وبذل قصارى جهده لتحقيق هذا الهدف.فرج يتطلع إلى تحقيق حلمه الكبيريرى اللاعب العراقي الشاب في الانتقال لصفوف بران بأنه نقلة نوعية في مشواره الاحترافي، خصوصًا وأن طموح اللاعب أكبر من اللعب في الدوري النرويجي الممتاز، لكنه يدرك جيدًا بأن الاحتراف الذي يطمح له لا بد أن يأتي تدريجيًّا، وسيكون الانتقال إلى بران خطوة أولى نحو تحقيق هذا الحلم، بالتالي يحافظ اللاعب العراقي على الهدوء حاليًّا، ويمني النفس بأن تنتهي الأمور على أتم وجه.كما ان مستوى اللاعب مع في تصفيات من بين الأمور التي شجعت فريق بران على التفكير باللاعب العراقي، خصوصًا وأن اللاعب أصبح حاليًّا يمتلك مباراتين رسميتين مع ، ومن المؤمل أن يزداد هذا الرقم في قادم الأيام، لذلك يعلم الفريق النروجي بأنه كسب لاعبًا دوليًّا مهمًّا للمستقبل، وأيضًا بإمكانه تقديم الإضافة، كونه يجيد اللعب في ثلاثة مراكز مهمة.وتقدر القيمة السوقية لفرج (21 عامًا) بمبلغ 2.20 مليون يورو، ويمتد عقده مع فريقه سترومسغودسيت لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2026، ومن المؤمل أن تعلن قيمة الصفقة قريبًا.