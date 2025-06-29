تصنيف "فيفا".. الدوري العراقي بالمرتبة 12 آسيوياً

وجاء في المرتبة الأولى يليه والدوري الكوري الجنوبي ثم الدوري الإماراتي والقطري والتايلاندي والصيني.ووضعت " " الدوري الأوزبكستاني في المرتبة التاسعة، يليه الدوري في المرتبة العاشرة ثم الدوري الماليزي في المرتبة 11، وأخيراً جاء الدوري العراقي في المرتبة 12.