رينارد يحمل نفسه مسؤولية الخروج من ربع نهائي الكأس الذهبية

وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين وغادر البطولة القارية، التي خاضها مدعوا، من الدور ربع النهائي.وخلال مؤتمر صحفي بعد المباراة التي احتضنها ملعب "ستيت فارم" في مدينة غلانديل بولاية أريزونا الأمريكية، قال : "لم نقدم أداء جيدا، هذه الحقيقة، ولا يجب أن نكذب على أنفسنا، وأتحمل مسؤولية ذلك".وأضاف: "المنتخب المكسيكي لم يلعب بالمستوى المعروف عنه لكننا لم نخلق أي فرصة، ولم نكن في يومنا، ويجب أن نكون واقعيين".وتابع: "المنافسة في مختلفة، وسنكون جاهزين لأكتوبر (لخوض مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026)".وأردف المدرب الفرنسي: "علينا أن نكون أفضل هجوميا عما ظهرنا به في هذه البطولة، وسنعمل على تطوير هذا الجانب، والشيء الإيجابي مشاركة بعض اللاعبين وحصولهم على دقائق أكثر، وهذا لا ينالوه مع أنديتهم".