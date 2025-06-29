باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي ويبلغ ربع نهائي مونديال الأندية

وتقدم في الدقيقة السادسة بهدف من ضربة رأس للبرتغالي جواو نيفيز، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 39.وفي الدقيقة 44 سجل أفيليس لاعب الهدف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يختتم النجم الرباعية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.وشهد الشوط الثاني محاولات عديدة من جانب الفريقين من أجل التسجيل إلا أن جميعها لم تتكلل بالنجاح.وشارك نجم إنتر ميامي الدولي ، الذي سبق له اللعب لباريس لموسمين، في المباراة على مدار الـ90 دقيقة لكنه لم يساعد فريقه في تفادي الخسارة الثقيلة.ويواجه باريس سان في الدور المقبل الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين فلامنغو البرازيلي وبايرن الألماني.