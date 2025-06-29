حكيمي يحتفل باليوبيل الفضي أمام أعين ميسي

وسجل حكيمي، هدفا، في فوز على ، بنتيجة 4-0 في ثمن نهائي .واحتفل النجم أمام إنتر وزميله السابق ، باليوبيل الفضي، حيث سجل هدفه رقم 25 بالقميص الباريسي في 172 مباراة على مدار 4 مواسم منذ انتقاله من إنتر في صيف 2021.وبات إنتر ميامي، الضحية رقم 22 لأشرف حكيمي، حيث سبق أن هز المغربي، شباك 21 فريقا آخر بقميص ، وهم سياتل ساوندرز وبوروسيا وآيندهوفن وأستون فيلا وآرسنال وإنتر ميلان.وعلى مستوى البطولات المحلية، أحرز حكيمي 3 أهداف في شباك ، وهدفين أمام ميتز، واكتفى بهدف واحد أمام أندية تروا وستراسبورج وليل وكليرمون فوت وأوكسير وتولوز وأجاكسيو ومارسيليا ورين ولوهافر ومونبلييه ونانت وريمس.