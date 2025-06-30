"التسوية والتحكيم" يردّ دعوى للزوراء ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم

وأكد المستشار القانوني المختص بالشأن الرياضي، ، أنَّ "قرار مركز التسوية جاء استنادًا إلى المادة (20) من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، والتي تُقيّد حضور الإدارات المؤقتة لاجتماعات ، الأمر الذي حسم النزاع لصالح الاتحاد".وأوضح أنَّ "قرارات مركز التسوية والتحكيم تُتخذ وفق معايير قانونية دقيقة، وتستند إلى اجتهادات محكمين ذوي خبرة عالية، ما يمنحها قوة وشرعية داخل الوسط الرياضي"، مضيفًا أنَّ "هذا القرار يمثل تأكيدًا على التزام المؤسسات الرياضية بتطبيق الأنظمة واللوائح، ويدعو إلى احترام مبدأ الفصل بين المهام الإدارية المؤقتة والصلاحيات القانونية لأعضاء الهيئة العامة الدائمين".