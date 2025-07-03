أين وصلت صفقة انتقال الاسباني نيكو ويليامز الى برشلونة؟

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وبموجب هذا القرار، أصبح بإمكان برشلونة تسجيل اللاعب رسميًا، مما يلغي الحاجة لأي ضمانات إضافية كان يطالب بها الأخير ووكيله خلال المفاوضات، ويفسح الطريق أمام توقيع الصفقة أخيرًا.وكثّف تحركاته لحسم واحدة من أكثر الصفقات سخونةً في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الدولي من أتلتيك بيلباو؛ ويأتي ذلك في إطار سعي البلوغرانا لتعزيز خطوطه الهجومية، قبل انطلاق موسم 2025 26، ضمن رؤية فنية جديدة يسعى من خلالها إلى إضافة عناصر سريعة ومهارية.وفي ضوء ذلك، فإن مطالب الضمانات التي أثرت سابقًا على انطلاقة الصفقة أصبحت الآن بلا قيمة، وبات الطريق ممهّدًا أمام إعلان رسمي قريب.يقطع إجازاته تمهيدًا للانتقال إلى برشلونةومن جانبها ذكرت شبكة "Gol de oro" نقلًا عن وسائل إعلام إسبانية موثوقة أن الجناح الدولي الشاب قرر قطع إجازته الصيفية، من أجل تسريع إجراءات دفع الشرط الجزائي في عقده، تمهيداً لانتقاله إلى " ".ويليامز، الذي تألق مع منتخب إسبانيا في يورو 2024، أبلغ قبل أيام برغبته النهائية في الانضمام إلى برشلونة، بعدما تلقى تأكيداً من الكتالوني أن وافقت رسميًا على اعتماد قاعدة "1:1".وأوضح التقرير فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قرر بشكل مفاجئ تقليص مدة راحته، والعودة إلى مدينة بيلباو لوضع اللمسات الأخيرة على عملية فسخ عقده من طرف واحد، بعد أن جهز برشلونة المبلغ المطلوب: 58 مليون يورو كقيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى كفروقات تضخمية، ليصل الإجمالي إلى 62 مليون يورو.ورغم الضغوط التي تعرض لها اللاعب من جماهير بيلباو والإدارة، إلا أن رغبته في خوض تحدٍ جديد تحت قيادة هانز فليك، ومع مجموعة من زملائه الدوليين مثل وبالدي وفيران ، حسمت الأمور لصالح برشلونة.وترجح المصادر أن الصفقة ستُعلن رسميًا قبل الانطلاق التحضيري للموسم، ومن المتوقع أن يكون نيكو ويليامز جزءًا من تدريبات الفريق بدايةً من 13 يوليو/ تموز، استعدادًا للمنافسات المقبلة.يُشار إلى أن نيكو ويليامز نشأ في أكاديمية أتلتيك بيلباو، وتمكن من ترسيخ نفسه كلاعب أساسي في الفريق الأول؛ ونجح الجناح الشاب في ترك بصمة واضحة من خلال إسهاماته الهجومية، إذ خاض 167 مباراة بقميص الفريق الباسكي، سجل خلالها 31 هدفًا، وقدم 30 تمريرة حاسمة، وذلك طبقًا لبيانات منصة "ترانسفير ماركت" العالمية.المصدر: