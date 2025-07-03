رونالدو ينعي ديوجو جوتا بكلمات حزينة.. "لقد تزوجت للتو"

وفي فاجعة مروعة لعالم كرة القدم، توفي اللاعب ، صباح اليوم، الخميس، هو وشقيقه ، في حادث سير مروع بالقرب من منطقة بأراضي إسبانيا.ونشر صورة لجوتا عبر حساباته الرسمية بمواقع تواصل الإجتماعي معلقا عليها: "لم يكن الأمر منطقيًا… كنا معًا في المنتخب منذ وقت قصير، لقد تزوجت للتو. إلى عائلتك، إلى زوجتك وأطفالك، أرسل تعازي وأتمنى لهم كل القوة في العالم".وأضاف رونالدو: "أعلم أنك ستكون دائمًا معهم. ارحموا أرواحكم بسلام، ديوجو وأندريه. سنفتقدكم جميعًا".