تحديد موعد ومكان مراسم جنازة جوتا وشقيقه

وبدأ الكروي مع النادي المحلي، جوندومار الذي تأسس عام 1921.ونقلت وكالة لوسا عن مصدر في مجلس بلدية المدينة، أنه من الممكن إقامة مراسم الجنازة مساء الجمعة في كنيسة صغيرة مجاورة لكنيسة جوندومار، لكن لم يُعرف بعد في هذه المرحلة، إذ أن جثتي اللاعبين ما تزالان حتى الآن في إسبانيا.ووقع الحادث على طريق سريع في بلدة سيرناديا الواقعة في مقاطعة على مقربة من الحدود الإسبانية-البرتغالية.وانحرفت السيارة عن المسار قبل أن تندلع فيها النيران، بحسب ما أوضحت وكالة الحرس المدني "جارديا سيفيل"، موضحة أن الراكبين، ديوجو (28 عاما) وشقيقه الأصغر (25 عاما)، وهو أيضا لاعب كرة قدم محترف مع نادي بينافييل في في ، كانا قد لقيا حتفهما عند وصول خدمات الطوارئ.