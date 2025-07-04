رقم 20 خارج الخدمة.. ليفربول يخلد ديوغو جوتا بهذه الطريقة

وأكد أنه سيتم تخليد رقم 20 عن جدارة لمساهماته كجزء من فريق الفائز باللقب في موسم 2024-2025 وهو اللقب العشرين للنادي.وكان المهاجم البرتغالى، الذى توفى بشكل مأساوي في حادث سير عن عمر يناهز 28 عاما، شخصية محورية بالنسبة للريدز، حيث كان في المكان المناسب عندما احتاج فريقه إلى براعته في إنهاء الهجمات.