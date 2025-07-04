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رقم 20 خارج الخدمة.. ليفربول يخلد ديوغو جوتا بهذه الطريقة
رياضة
2025-07-04 | 03:02
245 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
أعلن
نادي ليفربول الإنجليزي
اليوم الخميس حجب
القميص
رقم 20 في الفريق، الذي كان يرتديه
البرتغالي
ديوجو جوتا
، الذي توفى على إثر حادث مروري أليم في إسبانيا.
وأكد
نادي ليفربول
أنه سيتم تخليد
القميص
رقم 20 عن جدارة لمساهماته كجزء من فريق
ليفربول
الفائز باللقب في موسم 2024-2025 وهو اللقب العشرين للنادي.
وكان المهاجم البرتغالى، الذى توفى بشكل مأساوي في حادث سير عن عمر يناهز 28 عاما، شخصية محورية بالنسبة للريدز، حيث كان في المكان المناسب عندما احتاج فريقه إلى براعته في إنهاء الهجمات.
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