بلباو يخطف ويليامز فجأة ويحبط آمال برشلونة والبايرن

وفي خطوة مفاجئة أعلن اليوم الجمعة تجديد عقد لاعبه حتى عام 2035.وقال بيان رسمي صادر عن النادي الإسباني إن اللاعب جدد عقده حتى 2035 مع زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقده بنسبة 50%.وكان اسم ويليامز ارتبط بالرحيل عن أتلتيك في ظل رغبة في التعاقد معه كما أثير أيضا بأن ميرونخ متمسك بقوة بالتعاقد معه وخطفه من برشلونة.وخاض ويليامز 132 مباراة في وسجل 16 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة كما أنه انضم لمنتخب إسبانيا وحقق لقب في العام الماضي.