بطلب من رونالدو.. النصر يقدم عرضاً لا يرفض لرودريغو

ويسعى النصر إلى تعزيز صفوفه بمجموعة من الصفقات القوية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل معرفة الطريق للبطولات التي لم يحققها الفريق في آخر عامين.وبالتزامن مع تمديد عقده لموسمين إضافيين قررت إدارة العالمي إجراء مجموعة من التغييرات الجذرية في قوام الفريق إلى جانب تغيير المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل ويتوقع قدوم البرتغالي جورجي جيسوس لخلافته خلال أيام.وبحسب شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الفرنسية فإن إدارة النصر بدأت بالتفاوض مع رودريغو.ويدخل النصر سوق الانتقالات الصيفية الحالي بحسب التقرير بميزانية غير محدودة لتدعيم صفوفه.وبدأ "العالمي" التفاوض مع حاشية رورديغو الذي يعاني من أوقات عصيبة مع ويبتعد عن الصورة تماماً.رحيل رودريغو عن ريال كان مسألة ملحة في وسائل الإعلام منذ انتقال الفرنسي قبل عام إلى سانتياغو برنابيو، لكن تم نفيها تماماً، إلا أن تراجع أرقام اللاعب جعلت المسألة واردة بشدة.وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وبروسيا الألماني في ربع نهائي ، علق ألونسو مدرب الميرينغي على مستقبل البرازيلي بالقول: "أنا متأكد من أن رودريغو قادر على استعادة أفضل مستوياته، لقد تحدثت معه؛ إنه إيجابي ومتحمس ومستعد عند الحاجة إليه".وسيقدم النصر إلى رودريغو شيكاً على بياض للانضمام للفريق، خاصة أن التعاقد مع الأسمر يأتي بناء على طلب نفسه.بالإضافة إلى ذلك يدرك النصر أن رودريغو يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز حال لم يحصل على دقائق مع ألونسو في الفترة المقبلة، لكن "العالمي" يرد على ذلك بتقديم عرض لا يمكن رفضه والبحث عن إقناعه على مدار ميركاتو الصيف الحالي.يذكر أن رودريغو انضم إلى ريال مدريد قادماً من سانتوس البرازيلي في صيف 2019 حيث خاض 269 مباراة مع الفريق سجل فيها 68 هدفاً وصنع 51.