مفاجأة مدوية.. ماذا يحصل للطريق الذي توفي فيه جوتا؟

وأفاد الدفاع المدني الإسباني بأن الحادث الذي بحياة وشقيقه سيلفا، وقع بسبب "انفجار إطار في أثناء التجاوز" في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي.وأوضح الدفاع المدني عن الحادث، الذي وقع في بلدة سيرناديا في مدينة شمالي غرب إسبانيا: "انحرفت مركبة عن الطريق من جهة اليسار. تشير التحقيقات إلى وقوع حادث سير نتيجة انفجار إطار في أثناء التجاوز. نتيجةً لذلك، اشتعلت النيران في السيارة وتوفي راكباها".ووفقا لما ذكرته صحيفة "abola" ، فإن نفس الطريق وبنفس الكيلومتر (65) شهد قبل أيام فقط، حادثا خطيرا آخر.وبحسب ما أفادت به الصحافة المحلية ونقله لاحقا موقع "AS"، فإن الحادث السابق وقع في 25 حزيران الماضي حوالي الساعة 11:30 صباحا، حيث خرجت سيارة عن الطريق، وكانت الضحية امرأة تبلغ من العمر 60 عاما. وقد تم إخراجها من السيارة بواسطة رجال الإطفاء ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وشدد التقرير على أنه خلال عام 2023 وحده، وقع 19 حادثا خطيرا جدا على هذا .وكان ديوغو البالغ من العمر 28 عاما، وشقيقه الذي يصغره بسنتين، في طريقهما إلى مدينة سانتاندير، حيث كان من المفترض أن يستقلا عبارة متجهة إلى في إنجلترا، إذ نصح نجم الراحل بعدم السفر جوا لتجنب ضغط الهواء في الطائرة، بسبب خضوعه مؤخرا لعملية جراحية بسيطة في الرئة.