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موهبة برشلونة قريب من مغادرة الفريق
رياضة
2025-07-05 | 14:25
المصدر:
موقع كووورة
197 شوهد
أفادت تقارير صحفية، بأن لاعب الوسط الشاب
بابلو توري
، بات قريبًا من مغادرة برشلونة، والانضمام إلى صفوف
ريال
مايوركا.
وبحسب شبكة "Jijantes"، فقد تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بين الناديين، على صفقة توري، مقابل 5 ملايين يورو.
وسيحتفظ برشلونة بنسبة 50% من حقوق إعادة البيع المستقبلية للاعب، مما يتيح له الاستفادة المالية في حال انتقال توري لاحقًا إلى ناد آخر.
وانضم
بابلو توري
(21 عامًا) إلى برشلونة، في صيف 2022، قادمًا من راسينج سانتاندير، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة بانتظام مع الفريق الأول، وقضى الموسم الماضي معارًا إلى جيرونا.
ويأتي رحيل توري إلى مايوركا، ضمن توجه برشلونة، للتخفيف من أعباء قائمة الفريق المالية، مع ضمان إمكانية الاستفادة من اللاعبين الواعدين في المستقبل.
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