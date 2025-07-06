مدريد يصطدم بباريس.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

وفي المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي، سيلعب فلومينينسي البرازيلي ضد ، على أن الفائز لخوض النهائي يوم الأحد المقبل في .وستبث كل المباريات المتبقية في البطولة على منصة DAZN على الإنترنت إلى جانب قنوات MBC .مواعيد مباراتي نصف النهائي:الثلاثاء 8 يوليو/ تموز:فلومينينسي - تشيلسيعلى في نيوجيرسي، وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت ومصر.الأربعاء 9 يوليو/ تموز:على ملعب في نيوجيرسي، وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.