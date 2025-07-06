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مدريد يصطدم بباريس.. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية
رياضة
2025-07-06 | 12:31
424 شوهد
يصطدم
ريال مدريد
بمنافسه
باريس سان جيرمان
في قمة مرتقبة بالدور نصف نهائي
كأس العالم للأندية
2025.
وفي المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي، سيلعب فلومينينسي البرازيلي ضد
تشيلسي
، على أن
يتأهل
الفائز لخوض النهائي يوم الأحد المقبل في
الولايات المتحدة
.
وستبث كل المباريات المتبقية في البطولة على منصة DAZN على الإنترنت إلى جانب قنوات MBC
التلفزيونية
.
مواعيد مباراتي نصف النهائي:
الثلاثاء 8 يوليو/ تموز:
فلومينينسي - تشيلسي
على
ملعب ميتلايف
في نيوجيرسي، وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت
السعودية
ومصر.
الأربعاء 9 يوليو/ تموز:
باريس سان جيرمان
-
ريال مدريد
على ملعب
ميتلايف
في نيوجيرسي، وتنطلق المباراة الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.
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