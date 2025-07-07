استعدادا لبطولة العالم 2025.. اتحاد كرة السرعة يطلق دورة تدريبية تخصصية

وقال المتحدث باسم اتحاد كرة السرعة في بيان، إن " قرر إطلاق دورة تدريبية تخصصية في السابع عشر من تموز الجاري على الفتوة في الجانب الأيمن لمدينة ، موضحا إن المحاضرات ستكون مكثفة وستستمر ليوم واحد فقط".وبين الربيعي، أن "الدورة التدريبية سيحاضر فيها رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الكابتن الياس، بالإضافة إلى مدرب لفئة المتقدمين الكابتن احمد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة عدد المدربين المحترفين بلعبة كرة السرعة، واستقطاب أكبر عدد من اللاعبين لتوسيع قاعدة اللعبة في عموم ".ويستعد اتحاد كرة السرعة لإطلاق منافسات الدور الثاني لبطولة أندية ومؤسسات العراق مطلع تشرين الأول المقبل في ، كما أن المنتخب الوطني للعبة يواصل الاستعداد للمشاركة في منافسات السادسة والثلاثين في الهند خلال شهر تشرين الثاني المقبل.