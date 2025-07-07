قبل لقاء الأربعاء.. لاعبو ريال مدريد يتحدثون عن مواجهة باريس

وقال روديجر، مدافع ، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد " ": " فريق قوي للغاية، أثبتوا مكانتهم كواحد من أفضل الأندية في أوروبا. ستكون مباراة صعبة، لكننا ريال ، وجاهزون لتحديهم".وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عام 2022، حيث تفوق ريال مدريد بنتيجة إجمالية 3-2، قبل أن يحرز لقبه الأوروبي الـ14.ومع ذلك، يواجه ريال مدريد هذه المرة فريق بحلته الجديدة، بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه.من جانبه، تحدث ، المنضم إلى ريال مدريد في أيار الماضي، عن تجربته الأخيرة ضد باريس في دور الـ16 بدوري الأبطال الموسم الماضي، عندما خسر فريقه السابق بركلات الترجيح 4-1 بعد تعادل 1-1.وقال: "واجهت باريس سان هذا الموسم، وكانوا فريقًا استثنائيًا. المباراة ستكون صعبة، لكن في الأدوار الإقصائية، كل شيء ممكن. سنعمل على التعافي والإعداد الجيد، متمنين أن يفوز الأفضل".بدوره، أشار فران : "أثبت باريس سان جيرمان جودته على المستويين المحلي والأوروبي، ويدخلون كمرشحين للقب. يجب على خط دفاعنا أن يكون جاهزًا لصد هجماتهم وجعل المباراة صعبة عليهم، لكنهم بدورهم يحتاجون إلى الحذر منا. أعتقد أن ريال مدريد لا يزال الفريق الأفضل، والآن علينا إثبات ذلك على أرض الملعب".وأضاف جارسيا: "لا أرى صعوبة في أن نصبح أبطال العالم، نظرًا للمعايير العالية التي نلتزم بها يوميًا في مدريد. علينا الحفاظ على تركيزنا ومواصلة التقدم الذي أحرزناه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو. جهودنا الكبيرة بدأت تترجم إلى تحول ملحوظ في عقليتنا".