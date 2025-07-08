اليوم.. انطلاق منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس العراق

وتشهد هذه المرحلة الحاسمة مواجهات مرتقبة تعد بالكثير من الإثارة والندية، وتأتي في المقدمة مباراة الديربي بين الشرطة بطل الدوري وحامل لقب النسخة الأخيرة أمام متحديه الطلبة، في لقاء متجدد بينهما، بعد أن التقيا في مناسبتين خلال الموسم الحالي، وتفوق حينها القيثارة ذهابًا بهدف نظيف، وإيابًا بثنائية مقابل لا شيء، وسيكون مسرحًا للقاء المرتقب.وتتجه الأنظار أيضًا إلى مباراة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، إذ يأمل تعويض الإخفاق الأخير في منافسات الدوري، عندما يواجه ضيفه ، في اختبار صعب على الطرفين الطامحين للاستمرار في البطولة.والتقى الفريقان في مباراتين ضمن منافسات الدوري المنصرم، إذ تغلب غزلان في المرحلة الأولى برباعية من دون رد، في حين رد الاعتبار لخسارة الذهاب، وسجل إيابًا ثلاثية في شباك النجف.وفي بقية المباريات، سيحل ضيفا على في الشمال، بينما يستقبل نظيره .وتعد مسابقة الكأس دائمًا محط أنظار الجماهير، بفضل طبيعتها الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين، مما يزيد من حدة التنافس والتشويق، ومن المتوقع أن تشهد المباريات مستويات فنية رفيعة تعكس طموحات الفرق في إحراز اللقب.يُذكر أنَّ لقب النسخة السابقة ذهب لمصلحة الشرطة، الذي تُوّج بأول كأس له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، عقب فوزه على الجوية في المباراة النهائية.