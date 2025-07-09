بدلاً من الطائف.. أبها السعودية تستضيف بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب 2025

الاتحاد ذكر في بيان أن "هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق المشترك بين الاتحادين الخليجي والسعودي، وضمن حرص على توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للبطولة، حيث تتميز مدينة أبها بالبنية التحتية الرياضية المناسبة والطقس المعتدل خلال فترة الصيف، ما يسهم في إنجاح منافسات البطولة".ويشارك في النسخة المرتقبة من البطولة 8 منتخبات خليجية، وهي: (المستضيف)، قطر، الإمارات، ، عمان، ، ، واليمن، حيث من المنتظر أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، في إطار الاستعدادات المستقبلية للاستحقاقات القارية والدولية لمنتخبات الشباب.ومن المتوقع أن تُقام مراسم سحب قرعة البطولة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن جدول المباريات والملاعب المستضيفة في أبها.