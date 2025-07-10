مدرب منتخب شباب العراق يستعد لبطولة الخليج بجولة استكشافية شاملة

وأكد مصدر مطّلع في أن "المدرب أبدى رغبة كبيرة بالمشاركة في البطولة، بهدف اختبار مجموعة من اللاعبين ضمن هذه الفئة العمرية"، مشيرًا إلى أن "الطاقم الفني سيباشر سلسلة من الاختبارات الميدانية في عدد من المحافظات، بالتعاون مع الاتحادات الفرعية التي ستتولى مهمة تنظيم التجمعات وتجهيز الملاعب المطلوبة لإجراء التقييمات البدنية والفنية، وذلك عبر إعلان جداول الحضور بالتنسيق مع الطاقم الفني المساعد".وأضاف المصدر أن "الطاقم الفني سيقوم برفع تقرير مفصّل إلى لجنة المنتخبات، يتضمن أبرز الانطباعات التي خرج بها من جولته الميدانية، فضلًا عن استعراض رؤيته الفنية والأهداف المرجوة من المشاركة الخليجية، تمهيدًا لاعتماد المنهج التدريبي المعدّ للفترة المقبلة".وبيّن أن "المدرب من المؤمل أن يختتم سلسلة الاختبارات ويستقر على قائمته الأولية بنهاية الشهر الحالي، تمهيدًا لانطلاق معسكر تدريبي معلّق يُفتتح في الرابع من الشهر المقبل على ملعب الراحل علي حسين في ، تتخلله مجموعة من المباريات التجريبية استعدادًا لإعلان التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار البطولة".وبحسب للنسخة الأولى من البطولة الخليجية، فإن المنتخبات المشاركة سيتم تقسيمها بين مجموعتين، تضم كل واحدة منها (4) منتخبات، على أن أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.