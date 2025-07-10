أرسنال يواصل تعزيز صفوفه بتعاقدات جديدة

ووقع اللاعب الدنماركي الدولي البالغ من العمر 31 عاما عقدا حتى عام 2028.ولم يفصح نادي عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير إنجليزية أشارت إلى أن انتقال نورغارد إلى الفريق قد يقارب 10 ملايين جنيه إسترليني.ويرحل نورغارد عن برينتفورد بعدما شارك في نحو 200 مباراة منذ انتقاله للفريق قادما من قبل 6 أعوام، وساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز في 2021.وكان أرسنال قام بتدعيم صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني زوبيميندي من ، والحارس أريزابالاغا المنضم من .كما تشير تقارير إعلامية إلى أن أرسنال اقترب من إبرام صفقة كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرجح أنه على بعد خطوات من التعاقد مع المهاجم جيوكيريس قادما من سبورتينغ .ويتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 70 مليون جنيه إسترليني، في حال تم الإعلان الرسمي عن الانضمام، مما يجعلها واحدة من أغلى صفقات النادي اللندني في التاريخ.يذكر أن أرسنال أنهى الموسم الماضي من في المركز الثاني، وكان هذا العام الثالث على التوالي الذي ينهي أرسنال فيه الدوري في هذا المركز.