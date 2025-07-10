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أرسنال يواصل تعزيز صفوفه بتعاقدات جديدة
رياضة
2025-07-10 | 10:28
130 شوهد
أكمل فريق
أرسنال
الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع لاعب خط الوسط
كريستيان نورغارد
قادما من برينتفورد.
ووقع اللاعب الدنماركي الدولي البالغ من العمر 31 عاما عقدا حتى عام 2028.
ولم يفصح نادي
أرسنال
عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير إنجليزية أشارت إلى أن انتقال نورغارد إلى الفريق قد يقارب 10 ملايين جنيه إسترليني.
ويرحل نورغارد عن برينتفورد بعدما شارك في نحو 200 مباراة منذ انتقاله للفريق قادما من
فيورنتينا
قبل 6 أعوام، وساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز في 2021.
وكان أرسنال قام بتدعيم صفوفه هذا الصيف بالتعاقد مع لاعب الوسط الإسباني
مارتين
زوبيميندي من
ريال سوسييداد
، والحارس
كيبا
أريزابالاغا المنضم من
تشيلسي
.
كما تشير تقارير إعلامية إلى أن أرسنال اقترب من إبرام صفقة كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يرجح أنه على بعد خطوات من التعاقد مع المهاجم
السويدي
فيكتور
جيوكيريس قادما من سبورتينغ
لشبونة
البرتغالي
.
ويتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 70 مليون جنيه إسترليني، في حال تم الإعلان الرسمي عن الانضمام، مما يجعلها واحدة من أغلى صفقات النادي اللندني في التاريخ.
يذكر أن أرسنال أنهى الموسم الماضي من
الدوري الممتاز
في المركز الثاني، وكان هذا العام الثالث على التوالي الذي ينهي أرسنال فيه الدوري في هذا المركز.
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تعاقدات
كريستيان نورغارد
الدوري الممتاز
ريال سوسييداد
البرتغالي
فيورنتينا
كريستيان
الدنمارك
البرتغال
+A
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