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من الدوري العراقي إلى دوري أبطال أوروبا.. كتابة أرقام اللاعبين يدوياً يعود للواجهة
رياضة
2025-07-11 | 03:35
المصدر:
العربي الجديد
327 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
رغم النجاحات التي حققها نادي ذا نيو ساينتس الويلزي في البطولات الأوروبية (لعب في
دوري المؤتمر الأوروبي
في الموسم الماضي)، عاد الفريق ليكون محور حدث استثنائي وغير معتاد في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد اضطراره لكتابة رقم أحد لاعبيه بالقلم على
القميص
أثناء مباراة رسمية، وتُعد هذه الواقعة جزءاً من سلسلة حوادث نادرة في كرة القدم، شهدتها عدة دوريات، منها الدوري العراقي ودوري أبطال أفريقيا، حيث تسبب تعديل أرقام اللاعبين يدوياً في أزمات تنظيمية وعقوبات رسمية.
وفي ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أوروبا، وخلال مواجهة ذا نيو ساينتس لفريق شكينديا المقدوني، والذي انتهى بالتعادل السلبي (0-0)، مساء الثلاثاء، شهدت المباراة حادثة غريبة وغير مسبوقة في تاريخ البطولة.
وبحسب تقرير صحيفة ماركا
الإسبانية
، الأربعاء، فمع اقتراب نهاية الشوط الأول، تعرض اللاعب روري هولدن (27 عاماً)، لإصابة تسببت في نزف دمه، ما دفع الحكم
الأيرلندي
روب هينيسي لإخراجه من الملعب، من أجل تبديل قميصه، وبينما سارع الطاقم الفني للبحث عن قميص بديل يحمل الرقم 18، لم يكن هناك وقت كافٍ.
وهنا جاء الحل الاضطراري: قام الفريق بكتابة رقم
القميص
"18" باستخدام قلم حبر على قميص بديل، وذلك لتقليل وقت اللعب بعشرة لاعبين. ولحسن الحظ، لم يستمر هذا الحل المؤقت طويلاً، حيث عاد اللاعب في الشوط الثاني مرتدياً قميصاً رسمياً مطبوعاً، يحمل اسمه ورقمه بشكل صحيح.
وقبل أيام قليلة، قررت
لجنة الانضباط
في
الاتحاد العراقي لكرة القدم
، اعتبار نادي
الرمادي
خاسراً أمام
نادي نفط الوسط
بنتيجة (0-3)، رغم انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2) في
الدوري العراقي الممتاز
، وذلك على خلفية مخالفة واضحة للوائح المسابقات، تتعلق باستخدام لاعب رقماً غير مطابق للمسجل في استمارة المباراة.
وجاء القرار عقب اجتماع طارئ للجنة من أجل مناقشة ما جرى في الدقيقة الـ87 من اللقاء، والتي شهدت حالة ارتباك تنظيمية بسبب دخول لاعب يحمل رقماً معدّلاً يدوياً، في مخالفة صريحة للوائح الاتحاد، ما استدعى فرض عقوبات على النادي وعدد من المسؤولين عن التنظيم والتحكيم في المباراة، وتسببت في تغييرات بالترتيب النهائي لمسابقة الدوري العراقي الممتاز.
وفي عام 2023، خسر نادي إنيمبا
النيجيري
أمام الوداد الرياضي
المغربي
بنتيجة 0-1 على ملعب "غودسويل أكبابيو"، وذلك ضمن دوري أبطال أفريقيا، لكن ما لفت أنظار جماهير الكرة النيجيرية، لم يكن فقط نتيجة المباراة، بل قميص اللاعب إنوسنت
غابرييل
أوكي، الذي بدا وكأنه كُتب بالقلم.
وفي محاولة لتوضيح الموقف، أصدر النادي بياناً حينها، أكد فيه أن هناك خطأً وقع خلال عملية تسجيل اللاعب، إذ جرى تسجيل إنوسنت غابرييل بالرقم 3 بدلاً من 5، وهو الرقم الموجود على قميصه الرسمي. وبما أن لوائح البطولة تمنعه من ارتداء قميص برقم مختلف عن المسجل، اضطر الفريق لصنع قميص جديد، يحمل الرقم 3 بشكل عاجل.
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من الدوري العراقي إلى دوري أبطال أوروبا
كتابة أرقام اللاعبين يدوياً يعود للواجهة
الاتحاد العراقي لكرة القدم
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