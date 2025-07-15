محترفو العراق يتطلعون لتسجيل مشاركات تاريخية في بطولات أوروبا الثلاث

مشاركات لاعبينا الدوليين في الموسم الجديد للبطولات الأوروبية وصلت إلى خمس مشاركات، وقد يرتفع العدد لأكثر من ذلك في حال نجاح صفقات انتقال بعض المواهب المميزة التي تطاردها أعين العديد من الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية للموسم الجديد.
الأسماء التي ستشارك في البطولات الأوروبية هذا الموسم هي:
ميرخاس دوسكي- دوري أبطال أوروبا
المشاركة الأبرز للاعبينا في الموسم الجديد ستكون من نصيب مدافع منتخبنا الوطني ميرخاس دوسكي، الذي سيخوض تصفيات دوري أبطال أوروبا من دورها الثاني، حيث سيقابل فريقه فكتوريا بلزن التشيكي خصمه (سيرفيت السويسري)، بتاريخ (22) من هذا الشهر في لقاء الذهاب، قبل أن يعود الفريقان ليلتقيا بتاريخ (30) من ذات الشهر لتحديد الواصل إلى الدور الثالث، والذي سيحتاج الفريق المتأهل لتجاوزه، بالإضافة إلى الدور الإقصائي، من أجل الوصول إلى دور المجموعات.
أما الفريق الخاسر فسيذهب إلى الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي
، وبذلك سيضمن الفريقان بنسبة عالية المشاركة في البطولات الأوروبية.
دوسكي سيدخل موسمه الجديد بتطلعات كبيرة بعد أن نجح بتثبيت أقدامه مع الفريق الذي انضم إليه في منتصف
الموسم الماضي، وما يزيد من حظوظه هو بيع النادي لمنافسه على ذات المركز، البرازيلي كادو، والذي كان أبرز لاعبي الفريق في الموسم الماضي ودخل في منافسة شرسة مع نجمنا الدولي.
زيدان إقبال- الدوري الأوروبي
المشاركة البارزة الأخرى ستكون لمتوسط ميدان
منتخبنا الوطني زيدان إقبال
، والذي خسر المقعد المؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا في الأمتار الأخيرة من الدوري الهولندي، لكنه سيشارك مع فريقه أوتريخت، عوضًا عن ذلك، في بطولة الدوري الأوروبي
من دورها التأهيلي الثاني.
أوتريخت سينتظر المتأهل من مباراة (شيريف المولدوفي) و(بريشتينا الألباني)، ليقابله في الرابع والعشرين من الشهر الحالي في مباراة الذهاب، ثم يعود بعدها
بسبعة أيام ليخوض الإياب، لتحديد الفريق الواصل إلى الدور الثالث، والذي سيحتاج عبوره، بالإضافة إلى الدور الإقصائي، للوصول إلى دور المجموعات.
منتظر ماجد- دوري المؤتمر الأوروبي
المشاركة الثالثة لمحترفينا ستكون من نصيب لاعب منتخبنا الوطني منتظر ماجد، والذي سيبدأ تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي من دورها الثاني مع هاماربي السويدي
، الذي يقدم معه حتى الآن موسمًا مميزًا سجل خلاله (6) أهداف وصنع هدفين في (14) مباراة خاضها، ليسهم في احتلال فريقه وصافة الدوري بفارق نقطة عن المتصدر.
هاماربي سيلاقي منافسه تشارلروا البلجيكي بتاريخ (24) من هذا الشهر في ستوكهولم، قبل أن يلتقيا مجددًا في (31) من الشهر ذاته على الأراضي البلجيكية لحسم بطاقة التأهل، والتي سيحتاج الفريق المتأهل بعدها إلى عبور الدورين الثالث والإقصائي لبلوغ دور المجموعات.
آدم رشيد- دوري المؤتمر الأوروبي
مدافع منتخبنا الوطني الشاب، آدم رشيد
، سيخوض مع فريقه ماريبور السلوفيني، وصيف الدوري المحلي، تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي من دورها الثاني أيضًا، حيث سيواجه المتأهل من مواجهة الدور الأول التي تجمع بين ناديي ديتشيتش المونتينيغري وسيليكس المقدوني.
ماريبور سيلتقي خصمه بنظام الذهاب والإياب بتاريخ (24) و(31) من الشهر الحالي.
علي الموسوي- دوري المؤتمر الأوروبي
المشاركة الأخيرة لمحترفينا ستكون من نصيب لاعب منتخبنا الأولمبي، علي الموسوي
، الذي انتقل مؤخرًا إلى متصدر الدوري الآيسلندي (فيكنغور ريكيافيك)، والذي سيخوض تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي من دورها الأول، بمواجهة خصمه (ماليشيفا الكوسوفي) في العاشر والسابع عشر من هذا الشهر ذهابًا وإيابًا.
أما بالنسبة لأصحاب الأصول العراقية الذين لم يمثلوا المنتخبات العراقية بعد، وتم تسجيلهم في أنديتهم بجوازات أوروبية، فهناك موهبتان دون العشرين عامًا ستشاركان أيضًا:
ديلان غفور (19 عامًا)- الدوري الأوروبي
ديلان غفور سيلعب مع فريقه الهولندي (غو أهيد إيغلز) مباشرة في دور المجموعات بعد تحقيق لقب الكأس في هولندا، وتم استدعاؤه للفريق الأول بعد موسم ناجح مع الفريق الرديف، وكان ضمن قائمة المشاركة الأوروبية الموسم الماضي.
داريو نعمو (20 عامًا)- دوري المؤتمر الأوروبي
الظهير الأيمن داريو نعمو، الذي بات قريبًا من تمثيل العراق
، سيشارك مع فريقه الجديد، دندي يونايتد
الاسكتلندي، في الدور الثاني من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سيواجه نادي ستراسن اللوكسمبورغي بتاريخ (24) و(31) من هذا الشهر لتحديد المتأهل للدور الثالث.