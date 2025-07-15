محترفو العراق يتطلعون لتسجيل مشاركات تاريخية في بطولات أوروبا الثلاث

مشاركات لاعبينا الدوليين في الموسم الجديد للبطولات الأوروبية وصلت إلى خمس مشاركات، وقد يرتفع العدد لأكثر من ذلك في حال نجاح صفقات انتقال بعض المواهب المميزة التي تطاردها أعين العديد من الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية للموسم الجديد.المشاركة الأبرز للاعبينا في الموسم الجديد ستكون من نصيب مدافع منتخبنا الوطني ميرخاس دوسكي، الذي سيخوض تصفيات دوري أبطال أوروبا من دورها الثاني، حيث سيقابل فريقه فكتوريا بلزن التشيكي خصمه (سيرفيت السويسري)، بتاريخ (22) من هذا الشهر في لقاء الذهاب، قبل أن يعود الفريقان ليلتقيا بتاريخ (30) من ذات الشهر لتحديد الواصل إلى الدور الثالث، والذي سيحتاج الفريق المتأهل لتجاوزه، بالإضافة إلى الدور الإقصائي، من أجل الوصول إلى دور المجموعات.أما الفريق الخاسر فسيذهب إلى الدور الثالث من تصفيات ، وبذلك سيضمن الفريقان بنسبة عالية المشاركة في البطولات الأوروبية.دوسكي سيدخل موسمه الجديد بتطلعات كبيرة بعد أن نجح بتثبيت أقدامه مع الفريق الذي انضم إليه في الموسم الماضي، وما يزيد من حظوظه هو بيع النادي لمنافسه على ذات المركز، البرازيلي كادو، والذي كان أبرز لاعبي الفريق في الموسم الماضي ودخل في منافسة شرسة مع نجمنا الدولي.المشاركة البارزة الأخرى ستكون لمتوسط منتخبنا الوطني ، والذي خسر المقعد المؤهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا في الأمتار الأخيرة من الدوري الهولندي، لكنه سيشارك مع فريقه أوتريخت، عوضًا عن ذلك، في من دورها التأهيلي الثاني.أوتريخت سينتظر المتأهل من مباراة (شيريف المولدوفي) و(بريشتينا الألباني)، ليقابله في الرابع والعشرين من الشهر الحالي في مباراة الذهاب، ثم يعود بسبعة أيام ليخوض الإياب، لتحديد الفريق الواصل إلى الدور الثالث، والذي سيحتاج عبوره، بالإضافة إلى الدور الإقصائي، للوصول إلى دور المجموعات.المشاركة الثالثة لمحترفينا ستكون من نصيب لاعب منتخبنا الوطني منتظر ماجد، والذي سيبدأ تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي من دورها الثاني مع هاماربي ، الذي يقدم معه حتى الآن موسمًا مميزًا سجل خلاله (6) أهداف وصنع هدفين في (14) مباراة خاضها، ليسهم في احتلال فريقه وصافة الدوري بفارق نقطة عن المتصدر.هاماربي سيلاقي منافسه تشارلروا البلجيكي بتاريخ (24) من هذا الشهر في ستوكهولم، قبل أن يلتقيا مجددًا في (31) من الشهر ذاته على الأراضي البلجيكية لحسم بطاقة التأهل، والتي سيحتاج الفريق المتأهل بعدها إلى عبور الدورين الثالث والإقصائي لبلوغ دور المجموعات.مدافع منتخبنا الوطني الشاب، آدم ، سيخوض مع فريقه ماريبور السلوفيني، وصيف الدوري المحلي، تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي من دورها الثاني أيضًا، حيث سيواجه المتأهل من مواجهة الدور الأول التي تجمع بين ناديي ديتشيتش المونتينيغري وسيليكس المقدوني.ماريبور سيلتقي خصمه بنظام الذهاب والإياب بتاريخ (24) و(31) من الشهر الحالي.المشاركة الأخيرة لمحترفينا ستكون من نصيب لاعب منتخبنا الأولمبي، ، الذي انتقل مؤخرًا إلى متصدر الدوري الآيسلندي (فيكنغور ريكيافيك)، والذي سيخوض تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي من دورها الأول، بمواجهة خصمه (ماليشيفا الكوسوفي) في العاشر والسابع عشر من هذا الشهر ذهابًا وإيابًا.أما بالنسبة لأصحاب الأصول العراقية الذين لم يمثلوا المنتخبات العراقية بعد، وتم تسجيلهم في أنديتهم بجوازات أوروبية، فهناك موهبتان دون العشرين عامًا ستشاركان أيضًا:ديلان غفور سيلعب مع فريقه الهولندي (غو أهيد إيغلز) مباشرة في دور المجموعات بعد تحقيق لقب الكأس في هولندا، وتم استدعاؤه للفريق الأول بعد موسم ناجح مع الفريق الرديف، وكان ضمن قائمة المشاركة الأوروبية الموسم الماضي.الظهير الأيمن داريو نعمو، الذي بات قريبًا من تمثيل ، سيشارك مع فريقه الجديد، دندي الاسكتلندي، في الدور الثاني من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، حيث سيواجه نادي ستراسن اللوكسمبورغي بتاريخ (24) و(31) من هذا الشهر لتحديد المتأهل للدور الثالث.