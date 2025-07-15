درجال وأرنولد يناقشان برنامج إعداد المنتخب والتحضيرات لمباراة الملحق

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ ، أن "رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم ، التقَى بعد عودته من وحضوره نهائي بمدينة ، مدربَ منتخبنا الوطنيّ غراهام قبيلَ سفره إلى العاصمةِ الماليزية كوالالمبور لحُضورِ قرعةِ المُلحق الآسيويّ المؤهل لنهائياتِ 2026 التي تجري يوم الخميس المقبل 17 تموز / يوليو الحالي".وأضاف، أن "اللقاءُ جرى على هامشِ حضورِ رئيس الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم نهائي دوري دون 16 عاماً، وتمَّت خلاله مناقشةُ آخر الاستعداداتِ والتحضيرات الخاصّة بالمُنتخبِ الوطنيّ".واستمع ، إلى "آليةِ العملِ المُقبلة، وبرنامجِ إعدادِ المنتخبّ التي أقرها المدربُ غراهام أرنولد، وأجندة التحضيرات وإلى شرحٍ مفصل قدمه المدرب أرنولد عن اللاعبين المحترفين خارج البلاد ومستوياتهم والتواصل معهم اضافة الى متابعته للاعبين في الداخل".وأكد درجال، على "تهيئة جميع جوانب الدعم الخاصة بمنتخبنا في الفترة المقبلة التي تسبق الاعداد لمباراتي الملحق الآسيوي المهمة وتحفيز المنتخب لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة وصولاً إلى كأس العالم المقبلة"، مشدداً على "العمل الجاد لتَحقيقِ الهدف الأهم التمثل بلوغ مونديال 2026 للمرةِ الثانية في تاريخ الكرة العراقيّة، وإسعاد الجماهير".ووعدَ رئيسُ الاتحاد المدربَ أرنولد، "بتَقديمِ كل أشكال الدعم للمنتخبِ، وتوفير السُبلِ الكفيلة باستعداداتٍ مميزةٍ، ليكون منتخبنا بكاملِ الجاهزيّة في المُلحقِ الآسيويّ الذي يقام في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل".