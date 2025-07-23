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بمشاركة العراق.. قطر تستضيف البطولة الودية الدولية لكرة السلة
رياضة
2025-07-23 | 09:07
79 شوهد
السومرية نيوز
– رياضة
أعلن
الاتحاد القطري
لكرة
السلة
عن استضافته منافسات البطولة الودية الدولية، التي ستُقام خلال الفترة بين 28 يوليو/ تموز الجاري و1 أغسطس/ آب المقبل، بمشاركة 4 منتخبات آسيوية هي قطر والسعودية والعراق واليابان.
وبات مُقررًا أن تُقام مباريات البطولة في صالة "لوسيل" متعددة الاستخدامات. وتمثل هذه المسابقة جزءًا مهمًا من استعدادات المنتخبات الأربعة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات
كأس آسيا لكرة السلة
في نسختها الـ31 التي ستُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية
السعودية
، خلال الفترة بين 5 و17 أغسطس المقبل.
وتمثل هذه البطولة الودية المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج التحضيري لمنتخب قطر، قبل مشاركة "الأدعم" المرتقبة بنهائيات
كأس آسيا
، علمًا أن قرعة المسابقة القارية أوقعت الفريق
القطري
في
المجموعة الأولى
، بصحبة
لبنان
وأستراليا وكوريا الجنوبية.
جدول مباريات البطولة الودية الدولية لكرة
السلة
وستنطلق منافسات البطولة الودية الدولية يوم الإثنين المقبل 28 يوليو، بالمباراة الافتتاحية بين منتخبَي قطر والسعودية، قبل أن تُقام مباراتان يوم الأربعاء 30 يوليو (قطر X
اليابان
،
العراق
X السعودية)، على أن تُختتم المسابقة يوم الجمعة 1 أغسطس؛ حيث ستُقام مباراتان أيضًا (السعودية X اليابان، قطر X العراق).
بدوره، أكد رئيس
الاتحاد القطري
لكرة السلة،
محمد بن
سعد المغيصيب، أن استضافة البطولة الودية تأتي في إطار سعي الاتحاد المتواصل لتوفير أفضل بيئة إعداد ممكنة للمنتخب الوطني، قبل المشاركة في
بطولة كأس آسيا
.
وأضاف المغيصيب في تصريحات صحفية: "نهدف من هذه البطولة إلى توفير احتكاك فعلي مع منتخبات قارية بارزة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الرياضية مع اتحادات شقيقة وصديقة، وتقديم تجربة جماهيرية راقية".
المصدر: "winwin"
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