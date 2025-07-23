بمشاركة العراق.. قطر تستضيف البطولة الودية الدولية لكرة السلة

وبات مُقررًا أن تُقام مباريات البطولة في صالة "لوسيل" متعددة الاستخدامات. وتمثل هذه المسابقة جزءًا مهمًا من استعدادات المنتخبات الأربعة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات في نسختها الـ31 التي ستُقام في مدينة جدة بالمملكة العربية ، خلال الفترة بين 5 و17 أغسطس المقبل.وتمثل هذه البطولة الودية المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج التحضيري لمنتخب قطر، قبل مشاركة "الأدعم" المرتقبة بنهائيات ، علمًا أن قرعة المسابقة القارية أوقعت الفريق في ، بصحبة وأستراليا وكوريا الجنوبية.جدول مباريات البطولة الودية الدولية لكرةوستنطلق منافسات البطولة الودية الدولية يوم الإثنين المقبل 28 يوليو، بالمباراة الافتتاحية بين منتخبَي قطر والسعودية، قبل أن تُقام مباراتان يوم الأربعاء 30 يوليو (قطر X ، X السعودية)، على أن تُختتم المسابقة يوم الجمعة 1 أغسطس؛ حيث ستُقام مباراتان أيضًا (السعودية X اليابان، قطر X العراق).بدوره، أكد رئيس لكرة السلة، سعد المغيصيب، أن استضافة البطولة الودية تأتي في إطار سعي الاتحاد المتواصل لتوفير أفضل بيئة إعداد ممكنة للمنتخب الوطني، قبل المشاركة في .