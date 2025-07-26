بينها ميلان وليفربول.. أبرز المباريات العالمية اليوم



ـ رياضة



تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 26 - 7 - 2025 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ضد وديا، فضلا عن مواجهة مارسيليا ضد الجزيرة وديا.





مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة



إسبانيول X ساوثهامبتون – الساعة 12 ظهرا



فينورد X نيس – الساعة 12 ظهرا



X – الساعة 2:30 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية



نورنبيرج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3 عصرا



بيليفيلد X – الساعة 4 عصرا



أنجييه X لوهافر – الساعة 4 عصرا



بريمن X بارما – الساعة 4 عصرا



هامبورج X – الساعة 4 عصرا



X – الساعة 4:30 عصرا



شتوتجارت X سيلتا فيجو – الساعة 4:30 عصرا



لوتون تاون X – الساعة 5 مساء



شروسبري X – الساعة 5 مساء



هارتس X سندرلاند – الساعة 5 مساء



شالكه 04 X – الساعة 6 مساء



X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساء



لانس X ميتز – الساعة 7 مساء



X كاتانزارو – الساعة 7 مساء



X كايزرسلاوترن – الساعة 7 مساء



مارسيليا X الجزيرة – الساعة 7 مساء



جالاتا سراي X ستراسبورج – الساعة 9 مساء



خيتافي X ريال أوفييدو – الساعة 9 مساء



أفيلينو X – الساعة 9:3 مساء



X – الساعة 10 مساء



X بورنموث – الساعة 11 مساء مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلةإسبانيول X ساوثهامبتون – الساعة 12 ظهرافينورد X نيس – الساعة 12 ظهراX – الساعة 2:30 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضيةنورنبيرج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3 عصرابيليفيلد X – الساعة 4 عصراأنجييه X لوهافر – الساعة 4 عصرابريمن X بارما – الساعة 4 عصراهامبورج X – الساعة 4 عصراX – الساعة 4:30 عصراشتوتجارت X سيلتا فيجو – الساعة 4:30 عصرالوتون تاون X – الساعة 5 مساءشروسبري X – الساعة 5 مساءهارتس X سندرلاند – الساعة 5 مساءشالكه 04 X – الساعة 6 مساءX أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساءلانس X ميتز – الساعة 7 مساءX كاتانزارو – الساعة 7 مساءX كايزرسلاوترن – الساعة 7 مساءمارسيليا X الجزيرة – الساعة 7 مساءجالاتا سراي X ستراسبورج – الساعة 9 مساءخيتافي X ريال أوفييدو – الساعة 9 مساءأفيلينو X – الساعة 9:3 مساءX – الساعة 10 مساءX بورنموث – الساعة 11 مساء