بينها ميلان وليفربول.. أبرز المباريات العالمية اليوم

مواعيد مباريات ودية والقنوات الناقلة
إسبانيول X ساوثهامبتون – الساعة 12 ظهرا
فينورد X نيس – الساعة 12 ظهرا
ليفربول
X ميلان
– الساعة 2:30 ظهرا على قناة أبو ظبى الرياضية
نورنبيرج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 3 عصرا
بيليفيلد X موناكو
– الساعة 4 عصرا
أنجييه X لوهافر – الساعة 4 عصرا
فيردر
بريمن X بارما – الساعة 4 عصرا
هامبورج X ليون
– الساعة 4 عصرا
لايبزيج
X تولوز
– الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X سيلتا فيجو – الساعة 4:30 عصرا
لوتون تاون X توتنهام
– الساعة 5 مساء
شروسبري X بيرنلي
– الساعة 5 مساء
هارتس X سندرلاند – الساعة 5 مساء
شالكه 04 X إشبيلية
– الساعة 6 مساء
آيندهوفن
X أتلتيك بيلباو – الساعة 6:30 مساء
لانس X ميتز – الساعة 7 مساء
نابولي
X كاتانزارو – الساعة 7 مساء
روما
X كايزرسلاوترن – الساعة 7 مساء
مارسيليا X الجزيرة – الساعة 7 مساء
جالاتا سراي X ستراسبورج – الساعة 9 مساء
خيتافي X ريال أوفييدو – الساعة 9 مساء
أفيلينو X لاتسيو
– الساعة 9:3 مساء
بنفيكا
X فنربخشة
– الساعة 10 مساء
إيفرتون
X بورنموث – الساعة 11 مساء