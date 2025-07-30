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برشلونة يروّج لدولة إفريقية على قمصانه.. ما التفاصيل؟

رياضة

2025-07-30 | 14:24
برشلونة يروّج لدولة إفريقية على قمصانه.. ما التفاصيل؟
76 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عقد اتفاق للترويج السياحي والثقافي لدولة الكونغو الديمقراطية على ملابسه الرياضية لمدة أربعة مواسم.

ووفقا لبيان النادي، يهدف الاتفاق للترويج لكرة القدم وثقافة الرياضة والسلام، وسيساهم النادي الكتالوني في تطوير تكوين الرياضيين الشباب في البلاد "من خلال نقل منظومة القيم الخاصة به، والتي تشكل ركنا أساسيا في نموذج وأسلوب برشلونة".
وبحسب ما نشر موقع "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيحصل على قرابة 44 مليون يورو وفقا لهذا الاتفاق.
وأضاف أن جميع الفرق المحترفة في برشلونة سترتدي الشعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب إفريقيا" على الجزء الخلفي من قمصان التدريب، وذلك حتى موسم 2028-2029، ليصبح الشريك العالمي للفريق.
كما أعلن نادي موناكو الفرنسي ونادي ميلان الإيطالي الشهر الماضي عن اتفاقيات رعاية مع الكونغو، دون الكشف أيضا عن المبالغ.
وسيكون لهذا الاتفاق أيضا حضور في مشروع "إسباي برشلونة" المستقبلي، حيث سيتم إنشاء "بيت جمهورية الكونغو الديمقراطية" ضمن المرافق الجديدة في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وستبرز هذه المبادرة "غنى وتنوع التراث الثقافي والرياضي الكونغولي من خلال معارض تفاعلية، بهدف تعزيز الروابط مع هذه الأمة الإفريقية".
وأوضح النادي أن "أكاديميات برشلونة" ستقوم بإنشاء وتطوير برنامج أنشطة رياضية - تشمل معسكرات وعيادات تدريبية - موجهة للأطفال في المنطقة، بهدف تعزيز تنمية منظمة وشاملة في عدة تخصصات رئيسية: كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، كرة القدم داخل الصالات وهوكي الحلبة.
كما أشار البيان إلى أنه ومن خلال "مركز ابتكار برشلونة" (BIHUB)، سيتم تطوير برامج مخصصة للبالغين، تتضمن مسارات تدريب للمدربين، تهدف إلى تنمية المواهب وتوسيع معارف هؤلاء المهنيين وفق منهجية برشلونة في المجالات التالية: التدريب الفني المتقدم، هيكلة الرياضة حسب الأعمار، دمج العلوم الرياضية والتنظيم المشترك.
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