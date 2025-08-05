برشلونة يتخذ إجراءات تأديبية بحق شتيغن

وأكد متحدث باسم برشلونة لوكالة "د ب أ" تقريرا لصحيفة " " اليومية، الذي أشار إلى أن النادي بصدد اتخاذ هذا الإجراء بعد رفض السماح للفريق الكتالوني بإرسال تقرير عن الإصابة إلى في .وتعد البيانات الطبية سرية، ما يعني ضرورة موافقة تير شتيغن على نقلها، فيما يدرك برشلونة حقوق اللاعب، ولكنه يرى أيضا أن هناك التزاما على اللاعبين تجاه صاحب العمل.وكان تير شتيغن قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه يتوقع غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر، فيما يرى برشلونة أنه سيغيب أربعة أشهر، وهو ما يسمح للنادي، وفقا لقواعد ، بإنفاق 80 بالمئة من راتب اللاعب المصاب على ضم لاعب جديد.وعانى برشلونة، الذي يشكو من ضائقة مالية، من صعوبات في تسجيل لاعبين جدد العام الماضي، حيث كان من بينهم.ويستعد برشلونة للاعتماد على خوان غارسيا، القادم مؤخرا من الجار اللدود إسبانيول، لحراسة عرين الفريق، المتوج في الموسم المنصرم بالثلاثية المحلية (الدوري والكأس والسوبر).ومن المقرر أن يتم تخفيض ترتيب الحارس الألماني الدولي تير شتيغن من الخيار الأول إلى الحارس الثالث في ترتيب حراس مرمى برشلونة.وذكرت تقارير إخبارية أن برشلونة كان على وشك بيع تير شتيغن رغم عقده الممتد حتى عام 2028، وذلك لوقف دفع راتبه المرتفع، وترددت أنباء عن اهتمام العديد من الأندية الكبرى بضمه، لكن يبدو أن إتمام الصفقة مستبعد الآن بسبب الإصابة.