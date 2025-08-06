وفاة أحد ابطال كأس العالم في كرة القدم

وأكد تقريرا نشرته صحيفة " " الألمانية، والذي أفاد بأن ميل لم يتعاف من سكتة دماغية تعرض لها في مايو الماضي في .وقال نادي ألكسندر رانج، "لم يكن واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم الذين أنجبهم النادي فحسب، بل كان أيضا شخصا رائعا ومتواضعا، وأصيلا، ومليئا بالطاقة الإيجابية".وأضاف رانج أن ميل "لم يضف طابعا مميزا إلى نادينا ومنطقة الرور بأسلوبه المميز فحسب، بل كان أيضا سفيرا لكرة القدم في جميع أنحاء ".وبدأ ميل مسيرته الاحترافية عام 1981 في مسقط رأسه بلدة إيسن مع نادي روت فايس، ثم قضى خمس سنوات مع بوروسيا الألماني ما بين عامي 1981 و1986، وثماني سنوات مع حتى عام 1994، قبل أن يختتم مسيرته بموسمين قضاهما مع فريق الألماني.وأحرز ميل 123 هدفا في 387 مباراة بالدوري الألماني، علما بأنه توج بكأس ألمانيا مع عام 1989.وشارك ميل في 17 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية، وكان ضمن قائمة الفريق، الذي توج بكأس العالم عام 1990 بإيطاليا تحت قيادة المدرب الراحل فرانز بيكنباور.وقبل ذلك بعامين ساهم ميل في حصول منتخب ألمانيا الغربية على الميدالية البرونزية في دورة سيؤول الأولمبية.وبعدما أنهى مسيرته الكروية، أسس ميل مدرسة لكرة القدم تعنى بالأطفال والشباب ودمجهم، كما شارك بانتظام مع فريق قدامى دورتموند.