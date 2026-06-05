غابوا 28 عاماً وعادوا بغزوة مونديالية.. منتخب النرويج يباغت العالم بصورة "الفايكنج" التاريخية

بدلًا من البدلات الرسمية التقليدية أو الأطقم الرياضية المعتادة، اختار نجوم العودة بالزمن إلى الوراء وتجسيد إرث أجدادهم التاريخي، حيث ظهرت التشكيلة كاملة في صورة حقيقية تمامًا، وهم يرتدون دروعًا وملابس حربية تطابق ما كان يرتديه محاربو "الفايكنج" الأسطوريين، مدججين بالسيوف والدروع، وخلفهم السفن الطويلة التقليدية (Longships).وتم التقاط هذه اللوحة الفنية الساحرة بواسطة المصور العالمي الشهير ديفيد يارو، واختار لها خلفية طبيعية خلابة على ضفاف أحد المضائق المائية (الفجورد) الشهيرة في العاصمة ، لتعكس الهوية البصرية والتاريخية لبلاد الشمال.وتأتي هذه الصورة الاحتفالية لتتوج عودة دراماتيكية للمنتخب النرويجي إلى المحفل العالمي الأكبر، بعد غياب مرير دام 28 عامًا، حيث كانت آخر مشاركة للمنتخبات النرويجية في المونديال تعود إلى نسخة عام 1998.الفضل الأكبر في كسر هذه اللّعنة يعود إلى "الدبابة البشرية" إيرلينج ، مهاجم ، الذي قاد خط هجوم بلاده ببراعة خارقة خلال التصفيات، ممتطياً صدارة الهدافين بعد تسجيله 16 هدفاً حاسماً، شق بها طريق النرويج نحو النهائيات العالمية.وتجدر الاشارة إلى أنّ قرعة نهائيات 2026، قد وضعت المنتخب النرويجي في المجموعة التاسعة، وهي مجموعة حديدية وتنافسية للغاية تضم إلى جانبه كلاً من: العملاق الفرنسي، منتخب السنغال والمنتخب العراقي ممثل الكرة العربية الآسيوية.ولم تخْلُ كواليس الصورة "الأسطورية" من مفارقة طريفة، إذ غاب عنها قائد الفريق ونجم خط وسط الإنجليزي، أوديغارد، نظرًا لانشغاله في ذلك التوقيت بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليج). وكي لا تفقد اللوحة قائدها، استعانت بالتقنيات الرقمية الحديثة (التركيب الرقمي) لدمج أوديغارد بشكل احترافي وعبقري داخل الصورة ليظهر بجانب زملائه المحاربين.تثبت النرويج بهذه الخطوة الذكية والمبتكرة أنها لم تأتِ إلى مونديال 2026 مجرد تكملة عدد، بل تريد إرسال رسالة رعب واضحة للمنافسين: "محاربو الفايكنج قادمون لاسترداد مجدهم الكروي".