الكابوس الذي يُهدّد ميسي في مونديال 2026.. سرّ "لعنة البطل" التي دمّرت 6 منتخبات عالمية!

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التحدث "مباشرة" مع مسؤولين إيرانيين ويهدد بقصف آخر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الكابوس الذي يُهدّد ميسي في مونديال 2026.. سرّ "لعنة البطل" التي دمّرت 6 منتخبات عالمية!

كأس العالم 2026

2026-06-09 | 03:54
الكابوس الذي يُهدّد ميسي في مونديال 2026.. سرّ &quot;لعنة البطل&quot; التي دمّرت 6 منتخبات عالمية!
116 شوهد

في عالم الساحرة المستديرة، جرت العادة أن يدخل بطل العالم النسخة التالية وهو مرشح فوق العادة للحفاظ على تاجه. لكن في المونديال، هناك قانون عرفي يقول:" البطل أوّل المغادرين"!

هذه الظاهرة الغريبة، والتي باتت تُعرف بـ "لعنة البطل"، لم تعد مجرّد صدفة عابرة، بل تحوّلت إلى كابوسٍ حقيقيّ طارد عمالقة اللّعبة، حيث شهدت 4 من آخر 6 نسخ للمونديال خروج حامل اللّقب من دور المجموعات بنحو صادم.

تاريخيًا، ومنذ انطلاق البطولة عام 1930، تجرّعت هذا الكأس المرّ 6 منتخبات خلال 22 نسخة.

وفيما يلي نستعرض السجل التاريخي لضحايا "اللّعنة المونديالية":

إيطاليا (نسخة 1950) - أوّل السقوط
 
دخل "الآزوري" مونديال البرازيل وهو يتربع على عرش العالم لنسختين متتاليتين (1934 و1938). لكنّ الرحلة سرعان ما انتهت بشكل غير متوقع في الدور الأول، بعد الخسارة المفاجئة أمام السويد (2-3)، ولم يشفع له الفوز على باراجواي (2-0) ليتأهل السويديون وتودع إيطاليا مبكرًا.


البرازيل (نسخة 1966) - صدمة بيليه ورفاقه
 
حتّى الجيل الذهبي للبرازيل المتوج بلقبي 1958 و1962 لم يَسلم من اللّعنة. في مونديال إنجلترا ، ورغم وجود الأسطورة بيليه، بدأ "السامبا" بالفوز على بلغاريا، لكن السقوط المدوي أمام المجر ثم البرتغال بالنتيجة ذاتها (1-3) أطاح بحامل اللّقب من الدور الأوّل في واحدة من أكبر مفاجآت الستينيات.


فرنسا (نسخة 2002) - زلزال السنغال
 
دخل جيل فرنسا الذهبي بطل 1998 مونديال كوريا واليابان بثقة عمياء، ليتلقى صفعة مدوية في الافتتاح بالخسارة أمام السنغال (0-1). تلا ذلك، تعادل سلبي مع أوروجواي وخسارة أمام الدنمارك، ليتذيل "الديوك" مجموعتهم بنقطة وحيدة وبدون تسجيل أي هدف!

ومع ذلك، تظل فرنسا هي الاستثناء الوحيد في الألفية الجديدة، فرغم تتويجها بلقب 2018، إلّا أنّها تمكّنت في مونديال قطر 2022 من ترويض اللّعنة ووصلت إلى المباراة النهائية قبل أن تخسر التاج بركلات الترجيح أمام الأرجنتين.


ايطاليا (نسخة 2010) - تكرار التاريخ النحس

عادت إيطاليا لتذوق من الكأس نفسه، فبعد معجزة التتويج بلقب 2006، ظهرت نسخة باهتة تمامًا في جنوب إفريقيا. تعادلان مخيبان أمام باراجواي ونيوزيلندا، ثم خسارة درامية أمام سلوفاكيا (2-3) رمت بأبطال العالم إلى خارج البطولة من الباب الضيق.


إسبانيا (نسخة 2014) - نهاية عصر "التيكي تاكا"

هيمن المنتخب الإسباني على العالم وتوج بلقب 2010، لكن كبرياء "الماتادور" تحطم تمامًا في البرازيل. البداية كانت انتقامًا هولنديًا قاسيًا بنتيجة (1-5)، ثم من تشيلي (0-2)، ليتأكد خروج البطل قبل حتى أن يلعب مباراته الأخيرة ضد أستراليا.


ألمانيا (نسخة 2018) - الماكينات تتعطّل في روسيا

كانت ألمانيا الضحية الأحدث لهذه المتلازمة. دخلت "الماكينات" مونديال روسيا وهي حاملة لقب نسخة 2014، لكنها بدت بلا روح؛ خسارة افتتاحية أمام المكسيك، وفوز قيصري في الأنفاس الأخيرة على السويد، ثم انهيار تام وصادم أمام كوريا الجنوبية (0-2) في الوقت بدل الضائع، ليتذيل الألمان مجموعتهم.

ومع بدء العدّ العكسي لانطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الامريكية، تتّجه الانظارعلى منتخب الارجنتين، بطل نسخة قطر 2022، لمعرفة ما إذا كان سيتمكّن ليونيل ميسي ورفاقه من كسر "لعنة البطل" التاريخية أم سينضموا إلى قائمة الضحايا؟
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات

رياضة

كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

لعنة البطل

ايطاليا

البرالزيل

فرنسا

اسبانيا

المانيا

الارجنتين

ميسي

السومرية

العراق

الولايات المتحدة

بطولة كأس العالم

كوريا الجنوبية

انطلاق بطولة

ليونيل ميسي

كأس العالم

بطولة كأس

الأرجنتين

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
استبعاد الزلزولي ونايف أكرد.. المغرب يتلقى ضربتين موجعتين قبيل كأس العالم
09:30 | 2026-06-11
القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في مونديال 2026
09:03 | 2026-06-11
مشاهدة مجانية.. إليك ترددات القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2026
08:34 | 2026-06-11
لأول مرة في التاريخ.. ثلاث حفلات افتتاح لنسخة مونديالية واحدة
08:18 | 2026-06-11
48 منتخبا وثلاث دول.. المونديال التاريخي ينطلق اليوم بمواجهة المكسيك وجنوب أفريقيا
03:45 | 2026-06-11
هدف غير قانوني… وصار أسطوري
09:04 | 2026-06-10
حادث &quot;مؤلم&quot; في إقليم كردستان.. إغلاق أحد أشهر مصايف العراق
28.88%
05:52 | 2026-06-10
حادث "مؤلم" في إقليم كردستان.. إغلاق أحد أشهر مصايف العراق
05:52 | 2026-06-10
عطلة في بغداد غداً باستثناء هذه الفئات
26.67%
13:30 | 2026-06-10
عطلة في بغداد غداً باستثناء هذه الفئات
13:30 | 2026-06-10
انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب في العراق اليوم
15.03%
04:51 | 2026-06-11
انخفاض جديد يضرب أسعار الذهب في العراق اليوم
04:51 | 2026-06-11
الذهب يواصل الانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في الأسواق العراقية اليوم
10.17%
05:03 | 2026-06-10
الذهب يواصل الانخفاض.. آخر تحديث للأسعار في الأسواق العراقية اليوم
05:03 | 2026-06-10
قضية &quot;أبو جنة&quot; تتخذ مساراً جديداً في أروقة القضاء.. ما قصة &quot;الاحتيال&quot;؟
9.65%
07:50 | 2026-06-11
قضية "أبو جنة" تتخذ مساراً جديداً في أروقة القضاء.. ما قصة "الاحتيال"؟
07:50 | 2026-06-11
بينها تخص الاختناقات المرورية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
9.6%
11:27 | 2026-06-09
بينها تخص الاختناقات المرورية.. القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
11:27 | 2026-06-09
المزيد
نعم
نعم
لا
لا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

فضيحة مصفى بيجي وعدنان الجميلي.. "كنز" تحت "الچرباية" يُشعل مواقع التواصل! (فيديو)
Play
فضيحة مصفى بيجي وعدنان الجميلي.. "كنز" تحت "الچرباية" يُشعل مواقع التواصل! (فيديو)
05:49 | 2026-06-11
أزمة الشركات النفطية في البصرة: مطالبات بالإنصاف وتحذيرات من ارتدادات اقتصادية
Play
أزمة الشركات النفطية في البصرة: مطالبات بالإنصاف وتحذيرات من ارتدادات اقتصادية
05:06 | 2026-06-11
نجدة الكرخ تعتقل متهمين بسرقة السياج الأمني لخط سريع الشعلة
Play
نجدة الكرخ تعتقل متهمين بسرقة السياج الأمني لخط سريع الشعلة
12:04 | 2026-06-10
هدف غير قانوني… وصار أسطوري
Play
هدف غير قانوني… وصار أسطوري
09:04 | 2026-06-10
أعمال شغب في بلفاست عقب مزاعم محاولة مهاجر قطع رأس مواطن
Play
أعمال شغب في بلفاست عقب مزاعم محاولة مهاجر قطع رأس مواطن
17:18 | 2026-06-09
دعوات لردع مروجي الأكاذيب وحملات الابتزاز.. فيديو
Play
دعوات لردع مروجي الأكاذيب وحملات الابتزاز.. فيديو
16:20 | 2026-06-09
اندلاع حريق داخل مجمع سكني تابع لسجن غربي بغداد
Play
اندلاع حريق داخل مجمع سكني تابع لسجن غربي بغداد
15:49 | 2026-06-09
بالغيديو: دعوات لتفعيل الرقابة وتحسين الخدمات في صلاح الدين
Play
بالغيديو: دعوات لتفعيل الرقابة وتحسين الخدمات في صلاح الدين
13:28 | 2026-06-09
الانبار تعلن انجاز المرحلة الأولى من مطارها الدولي و"الثانية تنتظر الموازنة"
Play
الانبار تعلن انجاز المرحلة الأولى من مطارها الدولي و"الثانية تنتظر الموازنة"
12:34 | 2026-06-09
عراقية تستقبل المنتخب الوطني في شيكاغو: هلا بيكم يالنشامى
Play
عراقية تستقبل المنتخب الوطني في شيكاغو: هلا بيكم يالنشامى
11:07 | 2026-06-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.