ماذا يحتاج منتخب العراق للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

– رياضة



يبدو التأهل لدور الـ32 كهدف أول للمنتخبات العربية الثمانية المشاركة في 2026 التي تنطلق الخميس في وكندا والمكسيك.

وفي ظل وجود نظام تأهل أفضل ثوالث والذي سيعبر بثمانية منتخبات من 12 مجموعة إلى دور الـ32 مع بطل ووصيف كل مجموعة فإن فرص العرب تبدو كبيرة في التأهل للدور الثاني من 2026.



بداية فإن هناك حدث أدنى من النقاط أي فريق يريد العبور للدور الثاني عليه الوصول إليه وهو من 9 إلى 5 نقاط والذي سيأتي من فوز وتعادلين وهو رصيد قد يشترك فيه 3 منتخبات وفي تلك الحالة سيصعدون معاً إلا إن حدث سيناريو غير طبيعي وجمعت فرق كل المجموعات أو 9 منها على الأقل هذا الرصيد.



ماذا يحتاج منتخب للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

المنتخب العراقي سيجد نفسه في وضع صعب للغاية خلال كأس العالم 2026 حيث يلعب ضمن المجموعة رقم 9 مع والنرويج والسنغال. وتواجه العراق ثم فرنسا وأخيراً السنغال أيام 16 و22 و26 يونيو/ حزيران على الترتيب وهي مطالبة نظرياً بجمع 4 نقاط من المواجهات الثلاث لإبقاء فرصها الضعيفة في العبور للدور التالي حية.



ماذا يحتاج منتخب قطر للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

يتوجب على المنتخب جمع 5 نقاط من التي يلعب فيها إلى جوار المنظم كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.



وسيكون رجال المدرب الإسباني جولين لوبتيجي مطالبين بتحقيق الفوز على البوسنة والهرسك أضعف الفرق نظرياً في المجموعة مع محاولة تجنب الخسارة ضد وأصحاب الأرض والخروج ولو بنقطة.



ولعب قطر ضد سويسرا ثم كندا وأخيراً البوسنة والهرسك أيام 13 و18 و24 يونيو/ حزيران على الترتيب.



ماذا يحتاج منتخب للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

تعول الجماهير العربية على المغرب بشكل كبير بعد نجاحها النسخة الماضية في الفوز بالمركز الرابع أن تحاكي نفس الأداء في نسخة 2026.



المغرب ستكون مرشحة لجمع 6 نقاط أمام إسكتلندا وهايتي في الجولتين 2 و3 يومي 19 و24 يونيو، بالإضافة إلى أنها تمتلك القدرة على مواجهة يوم 13 يونيو الجاري والخروج على الأقل بنقطة. ووفقاً لهذا السيناريو فإن المنتخب سيكون قادراً على الوصول إلى 6 أو 7 نقاط ومن ثم العبور للدور الثاني.



ماذا يحتاج منتخب تونس للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

تلعب تونس ضمن المجموعة السادسة مع وهولندا والسويد، حيث ستبدأ وتنهي المشوار أمام العملاقين الأوروبيين السويد وهولندا يومي 14 و25 وبينهما ستواجه اليابان المدججة بالمحترفين في يوم 20.



ويتوجب على نسور قرطاج محاولة الخروج ولو بثلاث نقاط سواء من فوز قد يكون على اليابان أو السويد أو التعادل في 3 مباريات والانتظار لمتابعة بقية النتائج في المجموعات الأخرى.



ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

المنتخب المصري يتواجد ضمن مجموعة تعتبر من الأضعف نظرياً ولكن ليس عملياً حيث يتواجد مع الفراعنة نيوزلندا وبلجيكا وإيران.



ويتوجب على مصر الفوز على نيوزلندا في الجولة الثانية يوم 21 يونيو وتكرار الانتصار عند مواجهة يوم 26 والخروج بأقل الخسارة الاثنين المقبل ضد في أصعب مواجهات المجموعة ومن ثم الوصول إلى 6 نقاط وضمان العبور للدور التالي.



ماذا يحتاج منتخب للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

تلعب السعودية ضمن مجموعة قوية للغاية تضم إسبانيا وأوروغواي وكاب فيردي، ويتوجب عليها حصد 4 نقاط على الأقل. يتوجب على المنتخب جمع 5 نقاط من التي يلعب فيها إلى جوار المنظم كندا وسويسرا والبوسنة والهرسك.وسيكون رجال المدرب الإسباني جولين لوبتيجي مطالبين بتحقيق الفوز على البوسنة والهرسك أضعف الفرق نظرياً في المجموعة مع محاولة تجنب الخسارة ضد وأصحاب الأرض والخروج ولو بنقطة.ولعب قطر ضد سويسرا ثم كندا وأخيراً البوسنة والهرسك أيام 13 و18 و24 يونيو/ حزيران على الترتيب.تعول الجماهير العربية على المغرب بشكل كبير بعد نجاحها النسخة الماضية في الفوز بالمركز الرابع أن تحاكي نفس الأداء في نسخة 2026.المغرب ستكون مرشحة لجمع 6 نقاط أمام إسكتلندا وهايتي في الجولتين 2 و3 يومي 19 و24 يونيو، بالإضافة إلى أنها تمتلك القدرة على مواجهة يوم 13 يونيو الجاري والخروج على الأقل بنقطة. ووفقاً لهذا السيناريو فإن المنتخب سيكون قادراً على الوصول إلى 6 أو 7 نقاط ومن ثم العبور للدور الثاني.تلعب تونس ضمن المجموعة السادسة مع وهولندا والسويد، حيث ستبدأ وتنهي المشوار أمام العملاقين الأوروبيين السويد وهولندا يومي 14 و25 وبينهما ستواجه اليابان المدججة بالمحترفين في يوم 20.ويتوجب على نسور قرطاج محاولة الخروج ولو بثلاث نقاط سواء من فوز قد يكون على اليابان أو السويد أو التعادل في 3 مباريات والانتظار لمتابعة بقية النتائج في المجموعات الأخرى.المنتخب المصري يتواجد ضمن مجموعة تعتبر من الأضعف نظرياً ولكن ليس عملياً حيث يتواجد مع الفراعنة نيوزلندا وبلجيكا وإيران.ويتوجب على مصر الفوز على نيوزلندا في الجولة الثانية يوم 21 يونيو وتكرار الانتصار عند مواجهة يوم 26 والخروج بأقل الخسارة الاثنين المقبل ضد في أصعب مواجهات المجموعة ومن ثم الوصول إلى 6 نقاط وضمان العبور للدور التالي.تلعب السعودية ضمن مجموعة قوية للغاية تضم إسبانيا وأوروغواي وكاب فيردي، ويتوجب عليها حصد 4 نقاط على الأقل.

ويبدو المنطقي للأخضر الخروج بتعادل يوم الاثنين المقبل مع أوروغواي ثم التعادل أو تلقي خسارة مقبولة من إسبانيا بطلة أوروبا يوم 21 الجاري، وأخيراً لن يكون هناك بديل عن الفوز ضد كاب فيردي يوم 26، ومن ثم الوصول إلى 4 نقاط والعبور للدور الثاني بعد مقارنة نتائج الأخضر ببقية المجموعات.



ماذا تحتاج والجزائر للتأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026؟

تتنافس الجزائر والأردن ضمن المجموعة العاشرة مع حامل اللقب والمنتخب النمساوي.



وتبدو كفريسة ممكن تجاوزها للأردن في الجولة الأولى يوم 16 وللجزائر في آخر جولة يوم 27.



وحال نجح المنتخبان العربيان في الفوز على الأردن والتعادل معاً يوم 22 يونيو فإن فرص عبورهما للدور الثاني ستبدو مرتفعة للغاية.



وفي النهاية يمكن للجزائر والأردن حصد ولو نقطة ضد الأرجنتين في مواجهتي الجولة الأولى للخضر والثالثة للنشامى.