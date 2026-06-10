زين العراق تطلق حملتها الوطنية "نشجّع زين.. أسود الرافدين" لمساندة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026

وتتضمن الحملة مشاركة نخبة من نجوم العراقي الذين لعبوا دوراً محورياً في تحقيق التأهل التاريخي إلى 2026، وهم سفير العلامة التجارية لدى الكابتن ، إلى جانب الحارس ، واللاعب ويوسف الأمين، وذلك ضمن المحتوى الرسمي والأنشطة الخاصة بالحملة. في خطوة تجمع بين نجوم المنتخب والجمهور العراقي في تجربة تعبّر عن روح الفخر والانتماءوتركّز الحملة على خلق تجربة وطنية موحّدة تحت راية المنتخب الوطني، من خلال إطلاق مسابقات وجوائز خاصة تمنح المشتركين فرصة الفوز بتجارب استثنائية لمساندة المنتخب الوطني العراقي، وحضور مباريات المنتخب في كأس العالم، وتشجيع من قلب الحدث، بما يشمل تذاكر المباريات والسفر والإقامة، إلى جانب العديد من الجوائز القيّمة. كما تتضمن الحملة مسابقات وسحوبات دورية وأنشطة تفاعلية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التفاعل الجماهيري وخلق أجواء حماسية تعبّر عن روح التشجيع العراقي. وتمتد أيضا الى رعاية منطقة مشجعين للفعاليات الجماهيرية، بما يتيح للجماهير متابعة مباريات المنتخب ضمن أجواء مليئة بالحماس والدعم."تمثل مشاركة المنتخب الوطني العراقي في كأس العالم 2026 لحظة استثنائية لكل العراقيين، ونحن في زين نفتخر بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة الوطنية، ونواصل دورنا كشريك حاضر في أهم المحطات. ونسعى من خلال هذه الحملة إلى مواكبة المنتخب والجمهور في هذه اللحظة التاريخية."وتتمنى زين التوفيق للمنتخب الوطني في العالمي، وتدعو مشتركيها والجمهور إلى متابعة الحملة وفعالياتها ومسابقاتها طوال فترة كأس العالم عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.كما تواصل الشركة دورها في دعم المبادرات الوطنية والرياضية، بما يسهم في تعزيز حضور العراق على الساحة الدولية، ويعكس طاقات شبابه وروح الإصرار التي تقوده نحو مستقبل مشرق.