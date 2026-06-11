مشاهدة مجانية.. إليك ترددات القنوات الناقلة لحفل افتتاح كأس العالم 2026

وتتضمن مراسم الافتتاح عروضًا فنية وثقافية ضخمة بمشاركة نخبة من نجوم الغناء العالميين، إلى جانب فقرات احتفالية تعكس هوية وثقافة الدول المستضيفة.وتشارك مجموعة من أبرز نجوم الموسيقى العالمية، في مشهد يجمع بين الرياضة والترفيه ويجسد الطابع العالمي للبطولة التي تستقطب أنظار الملايين حول العالم.وفي هذا التقرير نقدم القنوات الناقلة لحفل افتتاح 2026، وكيفية مشاهدة البث المباشر عبر لضربة البداية لمونديال وكندا والمكسيك.سيكون حفل افتتاح كأس العالم 2026 الأول منقولًا بصورة مجانية في الوطن العربي عبر قناة بي إن الإخبارية، وbeIN SPORTS HD المفتوحة التي ستنقل أيضًا مواجهة وجنوب أفريقيا عبر شاشتها.وسيتوفر الحفل الأول لانطلاق المونديال بالمكسيك أيضًا على قنوات باقة ماكس، حيث تجده باللغة العربية على قناتي beIN SPORTS MAX 1, 2، وباللغة والفرنسية على قناة beIN SPORTS MAX 5، كما ستتم إذاعة الجفل على 1 المشفرة.أما حفل الافتتاح الثاني بكندا والثالث بالولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن فقط من خلال الاشتراك في باقة MAX المخصصة لنقل مباريات مونديال الشمالية.وستجد حفل افتتاح كأس العالم 2026 الأول والثاني والثالث على قنوات أخرى متوفرة على قنوات اصطناعية غير عربية، ومنها "Arena Premium 1 (Srb), BNT 1 (Bul), Canal+ Netherlands, Claro TV+ (Bra), M6 FRANCE".قد توفر شبكة قنوات بي إن سبورت البث المباشر لحفل افتتاح كأس العالم 2026 عبر الإنترنت مجانًا، وذلك من خلال الحسابات الرسمية للقناة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب.وبالتأكيد، ستتمكن من مشاهدة الحفل على الشبكة العنكبوتية من خلال 3 وسائل مدفوعة، وهي خدمة بي إن كونكت ومنصة TOD، بجانب منصة شوف الخاصة بقنوات الكاس.موعد حفل افتتاح كأس العالم 2026 الأول قبل مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، والتي تُلعب اليوم الخميس 11 حزيران، على أن ينطلق هذا الحفل عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ومكة المكرمة، قبل ساعتين من بداية المواجهة الأولى بالمونديال.أما الحفل الافتتاحي الثاني للمونديال سيكون في كندا، وتحديدًا في مدينة تورنتو، يوم الجمعة 12 يونيو قبل ساعتين من انطلاق مواجهة كندا والبوسنة والهرسك، أي في الثامنة مساءً أيضًا بتوقيت مكة المكرمة.أما آخر حفل افتتاح لكأس العالم 2026 فسيكون في بلاد العم سام، وتحديدًا في ولاية لوس أنجلوس، بملعب صوفي ستاديوم، صباح السبت 13 يونيو قبل ساعتين من مواجهة الولايات المتحدة وباراغواي، لينطلق الحدث عند الثانية صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.