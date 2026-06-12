كوريا الجنوبية تستهل مشوارها المونديالي بفوز مثير على التشيك

المباراة التي أقيمت على ملعب (أومنيلايف) شهدت تقديم منتخب لعرض مميز في ظهوره رقم 12 في النهائيات العالمية، في الوقت الذي فشل فيه منتخب التشيك بالخروج بنتيجة مرضية، رغم تقدمه في النتيجة، مما سيصعب من موقفه مبكرًا في المجموعة التي تضم أيضًا وجنوب أفريقيا.نجح منتخب التشيك بتسجيل الهدف الأول في المباراة على عكس سير الأحداث، عند الدقيقة 59، وذلك عبر رمية تماس أرسلها سوفال طويلة داخل منطقة الجزاء، لتجد المندفع لاديسلاف كريتشي الذي حولها برأسه قوية في الشباك الكورية.من جانبه، أعاد منتخب الجنوبية اللقاء إلى نقطة البداية، بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 67 عن طريق إن بيوم، الذي استقبل تمريرة ساحرة من لي كانغ إن داخل منطقة الجزاء، خدع خلالها حارس المرمى والدفاع بمهارة عالية، قبل أن يرسل الكرة بكل هدوء إلى الشباك الفارغة.وبينما كانت النتيجة تشير إلى اقتراب المنتخبين من اقتسام النقاط، نجح المنتخب الكوري في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 80 عن طريق أوه جيو، الذي استقبل عرضية هوانغ إن بيوم داخل منطقة الجزاء، دون أن يجد صعوبة في إيداعها المرمى.كشفت المباراة عن تفوق كوريا الجنوبية في أغلب تفاصيل المباراة على التشيك، حيث بسط "الشمشون" سيطرته على اللعب واستحوذ على الكرة بنسبة وصلت إلى 62% مقابل 38% لمنتخب التشيك.كان "الشمشون" الأكثر تهديدا للمرمى، حيث نجح في صنع 4 فرص محققة للتسجيل، وسدد 15 تسديدة باتجاه مرمى التشيك جاءت 6 منها داخل إطار المرمى، وسط تألق من حارس التشيك الذي تصدى لعدة كرات.من جانبه، اكتفى منتخب التشيك بالحصول على فرصة واحدة محققة للتسجيل خلال المباراة، مع التسديد على مرمى الكوريين في 7 مناسبات، جاءت 4 منها فقط باتجاه المرمى.حاز هوانغ إن بيوم لاعب خط وسط كوريا الجنوبية على لقب رجل المباراة عن جدارة واستحقاق، بعد نجاحه في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال المواجهة، ليحصل على متوسط تقييم بلغ 8.3 نقطة، إثر خوض 84 دقيقة من اللعب، مع القيام بتسديدتين على مرمى الخصم، ودقة تمريرات بلغت 90%.