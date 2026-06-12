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"ماتت كرة القدم".. ما قصة ظهور "لابوبو" في افتتاح كأس العالم؟

كأس العالم 2026

2026-06-12 | 04:12
&quot;ماتت كرة القدم&quot;.. ما قصة ظهور &quot;لابوبو&quot; في افتتاح كأس العالم؟
المصدر:
روسيا اليوم
274 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

لم يخل حفل افتتاح كأس العالم 2026 من الجدل، إذ تحولت دمى "لابوبو" الشهيرة إلى حديث الجماهير ووسائل الإعلام بعد ظهورها المفاجئ خلال احتفالات انطلاق مونديال 2026 .

وشهد الحفل الذي سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب "أزتيكا"، مشاركة عدد من النجوم العالميين، من بينهم المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، وسط عروض فنية احتفت بانطلاق النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخبا.

لكن ظهور دمى "لابوبو" سرق جانبا من الأضواء وأثار موجة واسعة من الانتقادات.

واعتبر كثيرون أن اختيار هذه الدمى، التي تعود أصولها إلى هونغ كونغ واكتسبت شهرتها العالمية مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعكس الهوية الثقافية للمكسيك ولا يرتبط بتاريخها أو تراثها، ما أثار تساؤلات حول الرسالة التي أراد منظمو الحفل إيصالها.

وكان من أبرز المنتقدين الصحفي الرياضي الإسباني خوسيه رامون فيرنانديز، الذي تساءل عبر حسابه على منصة "إكس" عن سبب عدم التركيز على عناصر تمثل الثقافة المكسيكية في حدث عالمي بهذا الحجم.

كما انضم الصحفي الأرجنتيني ماريانو بيريز إلى موجة الانتقادات، وعلق على ظهور الدمى بعبارة مقتضبة قال فيها: "ماتت كرة القدم"، في إشارة إلى هيمنة الثقافة الاستهلاكية والترندات الرقمية على الأحداث الرياضية الكبرى.


وامتدت ردود الفعل إلى الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض المشجعين أن ظهور "لابوبو" يعكس تأثير منصات التواصل الاجتماعي على القرارات التسويقية والتنظيمية، بينما اعتبر آخرون أن الحدث كان يستحق إبراز رموز أكثر ارتباطا بالمكسيك وتاريخها.

وتأتي هذه الواقعة لتضيف فصلا جديدا إلى الجدل الذي رافق النسخة الحالية من كأس العالم منذ فترة ما قبل انطلاقها، في ظل الانتقادات المتعلقة بالجوانب التنظيمية واللوجستية للبطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors

رياضة

كأس العالم 2026

"ماتت كرة القدم"

ما قصة ظهور "لابوبو" في افتتاح كأس العالم؟

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السومرية نيوز

خوسيه رامون

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