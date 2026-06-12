"ماتت كرة القدم".. ما قصة ظهور "لابوبو" في افتتاح كأس العالم؟

وشهد الحفل الذي سبق المباراة الافتتاحية بين وجنوب إفريقيا على ملعب "أزتيكا"، مشاركة عدد من النجوم العالميين، من بينهم المغنية الكولومبية الشهيرة ، وسط عروض فنية احتفت بانطلاق النسخة الأولى من المونديال بمشاركة 48 منتخبا.لكن ظهور دمى "لابوبو" سرق جانبا من الأضواء وأثار موجة واسعة من الانتقادات.واعتبر كثيرون أن اختيار هذه الدمى، التي تعود أصولها إلى واكتسبت شهرتها العالمية مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يعكس الهوية الثقافية للمكسيك ولا يرتبط بتاريخها أو تراثها، ما أثار تساؤلات حول الرسالة التي أراد منظمو الحفل إيصالها.وكان من أبرز المنتقدين الصحفي الرياضي الإسباني فيرنانديز، الذي تساءل عبر حسابه على منصة "إكس" عن سبب عدم التركيز على عناصر تمثل الثقافة المكسيكية في حدث عالمي بهذا الحجم.كما انضم الصحفي الأرجنتيني إلى موجة الانتقادات، وعلق على ظهور الدمى بعبارة مقتضبة قال فيها: "ماتت كرة القدم"، في إشارة إلى هيمنة الثقافة الاستهلاكية والترندات الرقمية على الأحداث الرياضية الكبرى.وامتدت ردود الفعل إلى الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض المشجعين أن ظهور "لابوبو" يعكس تأثير منصات التواصل الاجتماعي على القرارات التسويقية والتنظيمية، بينما اعتبر آخرون أن الحدث كان يستحق إبراز رموز أكثر ارتباطا بالمكسيك وتاريخها.وتأتي هذه الواقعة لتضيف فصلا جديدا إلى الجدل الذي رافق النسخة الحالية من منذ فترة ما قبل انطلاقها، في ظل الانتقادات المتعلقة بالجوانب التنظيمية واللوجستية للبطولة التي تستضيفها والمكسيك وكندا.