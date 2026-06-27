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تصريحات البلوشي تشعل غضب العراقيين: انتقد اتحاد بلادك أولاً

كأس العالم 2026

2026-06-27 | 03:04
تصريحات البلوشي تشعل غضب العراقيين: انتقد اتحاد بلادك أولاً
2,875 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أثار المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي موجة واسعة من الجدل في الأوساط الرياضية والإعلامية العراقية، بعد تصريحات أدلى بها خلال تعليقه على مباراة العراق والسنغال في بطولة كأس العالم للشباب، والتي انتهت بخسارة المنتخب العراقي بخمسة أهداف دون مقابل، إذ حمّل جزءاً من مسؤولية ما يحدث للكرة العراقية إلى وسائل الإعلام.

وقال البلوشي خلال تعليقه على المباراة إن "أحد مشاكل الكرة العراقية هو الإعلام"، معتبراً أن "بعض وسائل الإعلام تنشغل قبل البطولات وخلالها بنبش الخلافات داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإبراز التصريحات المتبادلة بين رئيس الاتحاد يونس محمود وأطراف أخرى، إلى جانب إثارة ملفات التذاكر والمواصلات والطعام والطقس، بما يخلق – بحسب وصفه – أجواءً مشحونة تؤثر في المنتخب".
وأضاف أن "هناك من يبحث عن المشاكل ومقاطع مواقع التواصل الاجتماعي بعيداً عن مصلحة المنتخب والبلد، فقط لتصفية حسابات مع جهات داخل الاتحاد العراقي"، داعياً إلى "إبعاد هذه النماذج عن واقع الرياضة العراقية"، قبل أن يصفها بأنها "مرض".
ولم تمر تصريحات البلوشي مرور الكرام، إذ أثارت ردود فعل غاضبة من إعلاميين وصحفيين عراقيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن برامج رياضية تلفزيونية، اعتبرت أن تصريحاته تمثل تدخلاً في الشأن الرياضي والإعلامي العراقي.
وأكد عدد من الإعلاميين أن دور الصحافة يتمثل في نقل الوقائع وكشف المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الرياضية، وليس التغطية على الإخفاقات، معتبرين أن "تحميل الإعلام مسؤولية تراجع نتائج المنتخبات يمثل محاولة لإبعاد الأنظار عن أسباب أخرى تتعلق بالإدارة والإعداد الفني".
كما وجه منتقدون دعوات إلى البلوشي "للتركيز على واقع الكرة والاتحاد في سلطنة عمان، بدلاً من توجيه انتقادات للإعلام العراقي"، مؤكدين أن "الشأن الرياضي العراقي يخص مؤسساته وإعلامه وجمهوره، ولا يحتاج إلى وصاية أو تدخل من خارج البلاد".
ويأتي هذا السجال في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى أداء المنتخب العراقي بعد خسارته الثقيلة أمام السنغال، وسط مطالبات بإجراء مراجعة شاملة لأسباب التراجع، سواء على المستوى الفني أو الإداري، بعيداً عن تبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف.
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