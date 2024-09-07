من يتحمل مسؤولية تذبذب سعر الدولار ؟

الاخفاق لف حبل الدولار على رقبة الدينار العراقيعبر سياسة امريكية حاصرت اقتصاد البلدوباتت تتدخل باصغر تفاصيل الحركة الماليةوتطالب بكشوفات الصفقات المالية التي تستوجب صرفا للدولارلان التجارة العراقية انحصرت حركتها بعدد من المصارف الخارجيةوهذا الموضوع يحمل خبراء الاقتصاد مسؤوليته للبنك المركزي العراقي, لاخفاقه في ادارة الازمة.اخفاق ضرب عمق القطاع المالي والمصرفيوتسبب بخسارات بالغة وان كانت غير ظاهرةفيما يتحدث كثيرون بأن محافظ البنك المركزي الاردني هو المتحكم بسعر صرف الدينار العراقي.بسبب سيطرته على حركة الدولار الداخل والخارج من العراقوهنا تبرز التساؤلات؟ما هي اليات عمل البنك المركزي لادارة سياسة العراق النقدية ؟وما هي خطوات ضبط سعر صرف الدولار ؟خاصة ان الفرق المسجل يصل الى ثماني عشرة نقطة عن سعر الصرف الرسميوهذا الفارق يستهلك الكثير من مدخولات الطبقات الوسطى والفقيرة من المجتمعورغم دخول العراق بجولات مفاوضات مع الجانب الامريكي لوضع الحلول, الا انها كانت غير مجديةوهذا دفع اوساطا عدة الى المطالبة باقالة محافظ البنك المركزي الحاليفكيف ستتصرف الحكومة ؟