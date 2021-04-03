أنيقة ومتميزة... تعرفوا الى مواصفات المرأة الحمل!

المرأة الحمل تتميز كونها عفوية وتلقائية، الأمر الذي قد يكون جيداً وسيئاً فى نفس الوقت. تحتاج امرأة برج الحمل إلى بعض الوقت من حين لاخر لترتيب أفكارها واستعادة نشاطها من جديد.تمتلك مولودة برج الحمل ذوق رائع فى اختيار الملابس وتحتفظ بقلب نقي مثل الأطفال، ورغم أنها تعتبر من الشخصيات المنفتحة، إلا أنها تحتاج لبعض الوقت للتعرف على الناس والتعود عليهم.هى أيضا بريئة وتثق فى الأخرين بسهولة مما يعرضها للصدمات فى كثير من الأوقات. ورغم نقطة ضعفها هذه، فهى تعلم جيداً كيف تستعيد قواها وتوازنها وتكمل مسار حياتها من جديد.