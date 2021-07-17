الأنواء الجوية تعلن حالة الطقس في أيام عيد الأضحى

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد خلال أيام عيد الأضحى.

وقالت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طقس اليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع ارتفاع في درجات الحرارة قليلاً"، مبينا أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم وترتفع درجات الحرارة قليلاً".

وأشار البيان الى أن "درجة الحرارة المسجلة لهذا اليوم في بغداد بلغت 47 درجة، فيما سجلت محافظتا البصرة وذي قار 49 درجة مئوية".

وأضاف أن "الطقس ليومي الأحد والاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق،

ونوه البيان الى أن "درجة الحرارة في العاصمة بغداد يوم غد الأحد ستكون 48 درجة، فيما ستسجل محافظتا البصرة وذي قار 50 درجة مئوية".

وأشارت الهيأة الى أن "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين سيكون صحواً حاراً جداً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".