انخفاض درجات الحرارة.. طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً الى غائماً جزئياً وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، فيما ستنخفض درجات الحرارة في عموم البلاد".وأضاف البيان أن "طقس الاحد في المنطقة الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية ، ولا تغير في درجات الحرارة في البلاد".وأوضح أن "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع انحاء البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق في البلاد".وتابع أن "الطقس ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً الى غائماً جزئياً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً بعموم البلاد".