الامطار تبرز قوتها لاربعة ايام.. زخات رعدية والحرارة بالانخفاض

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون غائماً ممطراً في وغائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقة الوسطى خاصة في أقسامها الغربية تكون رعدية أحيانا وغائماً جزئياً في ، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية وترتفع بضع درجات في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".وتابعت، أن "طقس يوم السبت، سيكون غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية أحيانا في بعض الأماكن من المنطقة الجنوبية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، فيما تنخفض درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس يوم الأحد، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وغائماً في المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في الأقسام الغربية منها ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى عن اليوم السابق".وبينت، أن "طقس يوم الاثنين، سيكون غائماً في المنطقة الشمالية وغائماً في المنطقة الوسطى مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا في الأقسام الغربية منها وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية ،ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية عن اليوم السابق".