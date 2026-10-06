تقلبات جوية تعصف بالعراق.. الغبار يخفض الرؤية في صلاح الدين

وتسببت الأجواء المغبرة بتراجع مستوى الرؤية، وسط دعوات للسائقين إلى توخي الحذر، خصوصاً على الطرق الخارجية والمناطق التي تشهد كثافة للغبار.وكانت قد توقعت هيئة الأنواء الجوية، هطول أمطار متفرقة خلال الأيام المقبلة في شمال ووسط .وقالت الهيئة في بيان، "تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير في أجواء البلاد يوم الثلاثاء، مع توقعات باستمرار تأثيرها خلال الأيام المقبلة، وسط فرص لهطول زخات متفرقة من الأمطار يصحبها البرق والرعد".وأضافت أن "فرص الأمطار ستكون أكثر حضوراً في مدن شمال ووسط البلاد، فيما تكون فرص هطولها في مدن الجنوب ضعيفة بشكل عام خلال ما تبقى من الأسبوع مع احتمالية تشكل زخات محدودة في أماكن متفرقة"، ولفتت الى أن "الأقسام الغربية من المنطقتين الوسطى والشمالية تشهد نشاطاً للرياح الشمالية الغربية بعد ظهر الثلاثاء ما قد يؤدي إلى تصاعد الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، ولا سيما على الطرق الخارجية، داعيةً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً لسالكي تلك الطرق".وتابع بيان الهيئة أن "الأقسام الغربية من البلاد تشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة خلال ساعات بعد ظهر الثلاثاء، نتيجة تأثرها بكتلة هوائية أقل حرارة لتصبح الأجواء باردة ليلاً وأكثر اعتدالاً نهاراً أما بقية مدن البلاد، فتتباين التغيرات في درجات الحرارة بين ارتفاع طفيف وانخفاض طفيف، بحسب موقع كل منطقة من تأثير الكتلة الهوائية الجديدة".